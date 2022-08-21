Muharrem İnce'den S-400'leri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ABD'ye 'senin adamınım' demektir

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ağı kurmak için satın aldığı S-400'leri bir kez daha hedef almış "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.