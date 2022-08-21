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    • 21.08.2022 22:49
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    • 21.08.2022 22:59
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    Muharrem İnce'den S-400'leri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ABD'ye 'senin adamınım' demektir

    CHP'den ayrılıp kendi partisini kuran Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400'ler hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. İnce, "Muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'ben senin adamınım' demesidir." ifadelerini kullanırken CHP'li belediyelerin içler acısı halini de eleştirdi.

    İnce’den S-400’leri eleştiren Kılıçdaroğlu’na tepki

    İzmir programı kapsamında Foça ilçesinde esnaf ve vatandaşları selamlayan İnce, daha sonra Eski Foça Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

    ALLAH AŞKINA ŞU BELEDİYELERİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?
    İnce, CHP'ye 42 yıl hizmet ettiğini, CHP'nin düşmanı değil dostu olduğunu ifade ederek, "Ama öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim." diye konuştu.

    "MUHALEFETİN ÇIKIP S-400'Ü ELEŞTİRMESİ AMERİKA'YA GÖZ KIRPMASIDIR"
    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın birçok konuda fikir birliğinde olmadığını savunan İnce, dış politika konusunda oy kaygısıyla muhalefet yapılmaması gerektiğini belirtti.

    Muharrem İnce, şöyle devam etti:

    "Bunların kafaları karışık. Net fikirleri yok. Memleket Partisinin iktidarında Suriyelileri göndereceğiz, nokta. Libya tezkeresine 'evet' diyoruz. Çünkü Türkiye Akdeniz'de olmalıdır. Mavi Vatan'ı savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Bazı konular siyaset üstüdür. Örneğin S-400 savunma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO üyesidir. Ama NATO üyesi ülkeler PKK'ya, YPG'ye silah vermektedir, bizi sırtımızdan vurmaktadırlar. Türkiye de F-35 almak istemiş Amerika'dan, parasını vermesine rağmen uçakları teslim etmiyorlar. Türkiye de S-400 alıyor.

        Şimdi muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'ben senin adamınım' demesidir. Biz öyle demiyoruz. Türkiye kendini savunmak için S-400 alması gerekiyorsa S-400 alacak, F-35 alması gerekiyorsa F-35 alacak. Ne işimiz var Azerbaycan'da demiyoruz biz. Türkiye Azerbaycan'a yardım etmelidir. Hatta az etmiştir. Biz iktidar olduğumuzda daha fazla edeceğiz. Milli konularda sırf iş olsun diye ortalığı karıştırmak muhalefet etmek değildir. Muhalefet etmek yanlışları gördüğünüzde konuşmaktır. Dış politika ayaküstü konuşulacak, üç tane oy fazla alayım diye yapılacak iş değildir."

        KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ağı kurmak için satın aldığı S-400'leri bir kez daha hedef almış "Gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel Muharrem İnce'den S-400'leri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ABD'ye 'senin adamınım' demektir
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