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    • Güncel
    • 22.08.2022 00:59
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    • 22.08.2022 01:09
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    Gündem yoğun! Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısına başkanlık edecek. Kritik toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 'tahıl koridoru' görüşülecek. Ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da masada yer alan bir diğer konu.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak!

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de toplanıyor.

    Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz'deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmelerin ele alınacağı toplantının gündemi yoğun...



    PUTİN VE ZELENSKİY İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

    Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

    İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

    EKONOMİ GÜNDEMİ DE MASADA
    Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

    Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

    İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.



        BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
        Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

        TAM 21 GÜN SONRA...
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi en son 1 Ağustos'ta toplanmıştı. Toplantıda, tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmıştı.
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