Gündem yoğun! Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de toplanıyor.
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz'deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmelerin ele alınacağı toplantının gündemi yoğun...
PUTİN VE ZELENSKİY İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.
Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.
İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.
EKONOMİ GÜNDEMİ DE MASADA
Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.
Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.
İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.