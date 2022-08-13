İzmir'deki 'koku ve kirlilik' CHP yandaşı Fatih Portakal'ı bile patlattı: Yazık! Laf boş görüntü gerçek

Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'in alt yapı ve temizlik sorunu bir türlü çözülemedi.
CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'i esir alan kötü kokular yaz aylarında artan sıcaklarla daha da hissedilir olunca yandaşlarını bile çileden çıkardı.
FATİH PORTAKAL'DAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEPKİ: YAZIK
Amerikan Merkezli FOX TV'de program sunduğu sırada CHP yanlısı yayınlarla bilinen Fatih Portakal İzmir'deki kötü koku ve kirliliğe tepki gösterdi.
Fatih Portakal Twitter üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek şunları yazdı:
"Bornova ağaçli yolda işim vardı. Yürürken bu pis, kokan kanal yatağı dikkatimi çekti. Bundan 30 dk önce de belediyenin citta slov duyurusunu ışıklı panoda görmüştüm. Fotoyu çekip paylaşmak istedim. Bir ünvanı haketmek gerekiyor. Yazık! Laf boş görüntü gerçek."
CHP'NİN ORTAĞI İYİ PARTİ DE KÖTÜ KOKUYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
İzmir'in kötü koku sorunu CHP'nin ittifak ortağı İYİ Partinin de tepkisini çekmişti.