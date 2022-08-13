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    • 13.08.2022 15:55
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    • 13.08.2022 16:15
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    İzmir'deki 'koku ve kirlilik' CHP yandaşı Fatih Portakal'ı bile patlattı: Yazık! Laf boş görüntü gerçek

    Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından yönetilen İzmir'in alt yapı ve temizlik sorunu bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda ittifak ortakları İYİ Parti'nin tepkisini çeken kötü koku sorunu bu kez de CHP yandaşı Fatih Portakal'ın tepkisini çekti. Fatih Portakal paylaştığı görüntüyle İzmir'deki kirliliğe ve kötü kokuya dikkat çekerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Portakal bile patladı!

    Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'in alt yapı ve temizlik sorunu bir türlü çözülemedi.

    CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'i esir alan kötü kokular yaz aylarında artan sıcaklarla daha da hissedilir olunca yandaşlarını bile çileden çıkardı.

    FATİH PORTAKAL'DAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEPKİ: YAZIK
    Amerikan Merkezli FOX TV'de program sunduğu sırada CHP yanlısı yayınlarla bilinen Fatih Portakal İzmir'deki kötü koku ve kirliliğe tepki gösterdi.

    Fatih Portakal Twitter üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek şunları yazdı:

    "Bornova ağaçli yolda işim vardı. Yürürken bu pis, kokan kanal yatağı dikkatimi çekti. Bundan 30 dk önce de belediyenin citta slov duyurusunu ışıklı panoda görmüştüm. Fotoyu çekip paylaşmak istedim. Bir ünvanı haketmek gerekiyor. Yazık! Laf boş görüntü gerçek."

    CHP'NİN ORTAĞI İYİ PARTİ DE KÖTÜ KOKUYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
    İzmir'in kötü koku sorunu CHP'nin ittifak ortağı İYİ Partinin de tepkisini çekmişti.

        "MODERN MEDENİ İZMİRLİLERİN YAŞADIĞI İZMİR KOKUYOR"
        İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 31 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        Çıray daha sonra gelen yorumlar üzerine bir açıklama daha yaptı.

        Çıray, "İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak "Siz İzmir Milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz," dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır." ifadelerini kullanarak İzmir Büyükşehir Belediyesini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğini Bakanlığını etiketledi.

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