Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan provokatörler yakalandı!

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı."

Soylu yaptığı paylaşımda, "Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor." dedi.

AZEZ'DEKİ PROVOKASYON BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde geçtiğimiz gün bir grup Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıda bulunmuştu. Saldırı Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi kesiminden sert bir dille kınanırken, Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğu belirtildi.