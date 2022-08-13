Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan provokatörler yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı bölgesinde tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan şahsın yakalandığını duyurdu.
ORTAK OPERASYONLA PAKETLENDİ
Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı."
Soylu yaptığı paylaşımda, "Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor." dedi.
AZEZ'DEKİ PROVOKASYON BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde geçtiğimiz gün bir grup Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıda bulunmuştu. Saldırı Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi kesiminden sert bir dille kınanırken, Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğu belirtildi.
Suriye'de gerçekleştirilmek istenen provokasyonlara karşı bölgeden ilk tepki Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) geldi.
SMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak." ifadelerine yer verildi.