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    • 01.08.2022 13:11
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    Zafer Partililer uçuşa geçti: Gök tanrı inancımıza göre yeni gökbörümüz Ümit Özdağ

    Irkçı söylemlerle oy peşinde koşan Zafer Partili isimlerin her gün yeni bir bombası ortaya çıkıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Annenizi babanızı seçim günü eve kilitleyin' sözleri gündemdeki sıcaklığını korurken ilginç bir açıklama daha geldi. Zafer Partisi Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Emrah Atsız "100 yıl önce Atatürk gelmişti şimdi yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ" şeklindeki sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Zafer Partililer uçuşa geçti

    Mülteciler üzerinden ırkçı söylemlerle gündeme gelen Zafer Partisi sosyal medyada gençleri manipüle etmek için her türlü yolu deniyor.

    Ümit Özdağ'ın 'Annenizi babanızı seçim günü eve kilitleyin' sözleri gündemdeki sıcaklığını korurken Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Emrah Atsız'dan ilginç bir açıklama geldi.

    Atsız, ''Göktanrı inancımıza göre yeni gök börümüz Ümit Özdağ. 100 yıl önce Atatürk gelmişti. Şimdi yeni Gök örümüz yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ." dedi.

    DALGA KONUSU OLDU
    Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü hem tepki çekti hem de dalga konusu oldu.

    ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SON BOMBASI: ANNE BABANIZI EVE KİLİTLEYİN
    Geçtiğimiz günlerde Kilis'te sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin toplantı yapan Ümit Özdağ gençlere yaptığı çağrıyı canlı yayında açıkladı.

    Ümit Özdağ, "Gençlerle konuşuyorum, annenizi babanızı Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" ifadelerini kullandı.

    Gençlerin kendisine destek verdiğini iddia eden Özdağ şu skandal ifadeleri kullandı;

    "Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak 1 tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Benle fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum, annenizi ve babanızı da Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin. Oy kullanmasınlar..."

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    Zafer Partililer uçuşa geçti
    Haberler Güncel Zafer Partililer uçuşa geçti: Gök tanrı inancımıza göre yeni gökbörümüz Ümit Özdağ
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