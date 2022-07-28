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    • 28.07.2022 12:15
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    • 28.07.2022 13:15
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    Ümit Özdağ iyice faşiste bağladı: Zafer Partisine oy vermeyeceklerse annenizi babanızı seçim günü eve kilitleyin

    Son dönemde ırkçı söylemlerinin dozunu arttıran ve mülteciler üzerinden çeşitli yalanlarla algı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni bir skandala imza attı. Gençlere seslenen Ümit Özdağ faşist düşüncelerini, "Annenizi babanızı Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" ifadeleriyle bir kez daha açığa çıkardı.

    takvim.com.tr
    Ümit Özdağ iyice faşiste bağladı

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sık sık yaptığı mülteci düşmanlığı ile gündeme geliyor.

    Son dönemde yalan yanlış bilgiler sosyal medya üzerinden provokasyonun dozunu artıran Ümit Özdağ yeni bir skandala imza attı.

    ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YENİ SKANDAL: ANNE BABANIZI EVE KİLİTLEYİN
    Kilis'te sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin toplantı yapan Ümit Özdağ gençlere yaptığı çağrıyı canlı yayında açıkladı.

    Ümit Özdağ, "Gençlerle konuşuyorum, annenizi babanızı Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" ifadelerini kullandı.

    Gençlerin kendisine destek verdiğini iddia eden Özdağ şu skandal ifadeleri kullandı;

    "Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak 1 tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Benle fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum, annenizi ve babanızı da Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin. Oy kullanmasınlar..."

    SON PROVOKASYONUNU DÜN YAPMIŞTI
    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twittter'dan 'Suriyelilere ait Türklerin girmesi yasak gazino' paylaşımı yapan Özdağ, işyeri sahibinin de Türk olduğu bilgisi yüzüne vurulunca tweetini silip kaçtı.

    'ANTEP GAZİNOSU' YALANI
    Özdağ, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda 'antep gazinosu' isimli bir işyerinin videosuna yer verdi. Videoyu, ""Türklerin girmesi yasak" olan gazino, yarın Türklerin girmesi yasak olan mahalle ve ilçeler… Aziz Türk Milleti, "Davulla zurnayla yollayacağız" diyenler yalan söylüyor. Kimse bedava alışveriş yaptığı yerden gönüllü gitmez.'' ifadeleriyle paylaşan Özdağ'ın mumu yatsıya kadar bile yanmadı.

        GERÇEKLER ORTAYA ÇIKINCA TWEETİ SİLDİ
        Sosyal medya kullancıları, Gaziantep bulunan mekana Türklerin rahatça girebildiğini hatta sahibinin de Türk olduğunu dile getirdiler. Yalanının arkasında duramayacağını anlayan Özdağ, tweeti kısa bir süre sonra sildi.

        Açıkça yalan söylemesine karşın herhangi özür yada düzeltme yapmaktan kaçan Özdağ'a, Twitter kullanıcıları tepki gösterdi.
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