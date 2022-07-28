Ümit Özdağ iyice faşiste bağladı: Zafer Partisine oy vermeyeceklerse annenizi babanızı seçim günü eve kilitleyin

"Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak 1 tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Benle fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum, annenizi ve babanızı da Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin. Oy kullanmasınlar..."

SON PROVOKASYONUNU DÜN YAPMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twittter'dan 'Suriyelilere ait Türklerin girmesi yasak gazino' paylaşımı yapan Özdağ, işyeri sahibinin de Türk olduğu bilgisi yüzüne vurulunca tweetini silip kaçtı.

'ANTEP GAZİNOSU' YALANI

Özdağ, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda 'antep gazinosu' isimli bir işyerinin videosuna yer verdi. Videoyu, ""Türklerin girmesi yasak" olan gazino, yarın Türklerin girmesi yasak olan mahalle ve ilçeler… Aziz Türk Milleti, "Davulla zurnayla yollayacağız" diyenler yalan söylüyor. Kimse bedava alışveriş yaptığı yerden gönüllü gitmez.'' ifadeleriyle paylaşan Özdağ'ın mumu yatsıya kadar bile yanmadı.