Ümit Özdağ'ın 'İç savaş' provokasyonuna suç duyurusu! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Dilekçede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da 22 Nisan'daki bir canlı yayında, Türkiye'de bulunan yabancı sayısı, yasa dışı yollarla sınırla girişi engellenenler, yakalanan düzensiz göçmen ve sınır dışı edilen kişi sayıları hakkında bilgiler verdiği hatırlatıldı.

Soylu'nun ayrıca 22 Ocak, 18 Şubat ve 15 Nisan tarihlerinde de Türkiye'deki toplam yabancı sayısını ve sınır dışı edilenlerle ilgili istatiksel bilgileri paylaştığı aktarılan dilekçede, söz konusu verilerin düzenli olarak paylaşılmasına rağmen Özdağ'ın yabancılara ve Türkiye'nin göç alanında yürüttüğü çalışmalara yönelik gerçek dışı algı oluşturmaya çalıştığına işaret edildi.

"CİDDİ ALGI OPERASYONLARININ YAPILDIĞI AÇIKTIR"

Daha önce de İçişleri Bakanlığını hedef alan Özdağ'ın, bu konuda gerekli açıklamalar yapılmasına karşın iddia ve ithamları sürdürdüğü belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

CEZAİ EHLİYETİ VAR MI YOK MU?

"Gelinen aşamada gerek Bakanlığımızca gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından daha önce yapılan şikayetlere konu olağana aykırı, kabul edilemez, eylem, açıklama ve paylaşımlar da dikkate alınmak suretiyle soruşturmada öncelikle şikayet edilenin cezai ehliyetinin olup olmadığı ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmekteyiz. Yine bu araştırma öncesi ilgili kolluk birimine müzekkere yazılarak şikayet edilenin eylem ve açıklamalarının kronolojik olarak tespit edilmesi taleplerimizin haklılığının anlaşılması ve maddi gerçeğe ulaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan şüpheli tarafından bahse konu video paylaşımlarıyla devletin organları ve teşkilatı hakkında kamuoyunu olumsuz yönlendirmek ve etkilemek maksadıyla dayanıksız, yalan, yanlış ve yanıltıcı ifadeler sunulmuştur. Bu ithamların ise özellikle kullanıcıların erişimlerini kolaylaştıran internet ortamında yapılması sonucunda bu tür yayınların kamuoyu üzerinde oluşturduğu etkiler de dikkate alındığında bu iletişim araçları sayesinde ciddi algı operasyonlarının yapıldığı, kamuoyunun yanlış yönlendirildiği açıktır."

Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamalara rağmen Özdağ'ın ısrarla hayal ürünü açıklamalarıyla kamuoyunu yanıltmaya, kamu görevlilerini itibarsızlaştırmaya, kamu kurumlarına dönük güveni sarsmaya dönük çabalarına hız kesmeden devam ettiği belirtilen dilekçede, Özdağ hakkında resen soruşturma yapılması istendi.