Ümit Özdağ'ın 'İç savaş' provokasyonuna suç duyurusu! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Toplumun huzurunu kaçırmaya yönelik açıklamalar yapan ve yabancı düşmanlığını körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a karşı harekete geçildi.
İÇİŞLERİ'NDEN ÜMİT ÖZDAĞ'A SUÇ DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı, "İç savaş çıkacak" açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün suç duyurusu dilekçesinde, Özdağ'ın 4 Temmuz'daki basın açıklamasında "iç savaş çıkacağı" yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.
HAYAL ÜRÜNÜ İTHAMLAR
Özdağ'ın gerçek dışı iddialarla, hayal ürünü ithamlarda bulunduğu vurgulanan dilekçede, açıklamada devletin organları ve teşkilatları hakkında kamuoyunu olumsuz yönlendirmek ve etkilemek amacıyla dayanıksız, yalan, yanlış, yanıltıcı ve provokatif ifadeler kullanıldığı kaydedildi.
Bu ithamların basın yoluyla paylaşılması sonucunda bu tür yayınların kamuoyu üzerinde oluşturduğu etkiler de dikkate alındığında bu iletişim araçları sayesinde ciddi algı operasyonlarının yapıldığı ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtilen dilekçede, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Her türlü gerçeklikten uzak, gerçek dışı ve hayal ürünü iddia ve ithamlarla Bakanlığımızca hukuk çerçevesinde son derece büyük bir gayret, özveri ve başarıyla yürütülen çalışmalara sekte vurmak ve sanki bir keyfiyet varmış algısı oluşturulmak istenmişse de Bakanlığımızın tüm çalışmalarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuksal çerçeve içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekir. Hayal ürünü iddialarla sırf siyasi bir algı oluşturmak kastı ile hareket edildiği açıkça ortada olan gerçek dışı ve mesnetsiz isnat ve ithamlar, şüpheli tarafından kamuoyu ile paylaşılmış olup bu açıklamanın yasal mevzuat çerçevesinde cezai sorumluluk gerektiren ifade ve itham olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz."
"TÜRKİYE GÖÇ SÜRECİNİ ŞEFFAF ŞEKİLDE YÜRÜTÜYOR"
Özdağ'ın ayrıca video kaydında "Sığınmacıların Türkiye'ye en büyük tehdidi nedir?" sorusuna verdiği cevapta çeşitli iddialarda bulunduğu ifade edilen dilekçede, Türkiye'nin göç sürecini şeffaf şekilde yürüttüğü vurgulandı.
Türkiye'deki göçmenlerle ilgili istatiksel bilgilerin Göç İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden haftalık olarak açıkladığına işaret edilen dilekçede, İçişleri Bakanlığının üst düzey temsilcilerinin de açıklamalarında bu bilgileri kamuoyu ile paylaştığı aktarıldı.