İYİ Parti konvoyunun çarptığı köpek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in elini ısırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen haftaki Yalova ziyareti sırasında elini köpek ısırdı.

İYİ PARTİ KONVOYU KÖPEĞE ÇARPTI

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Akşener, il ziyaretleri kapsamında geçen hafta Yalova'nın Termal ilçesine gitti. Yalova'ya dönerken konvoydaki bir araç, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

KÖPEK AKŞENER'İN ELİNİ ISIRDI

Makam aracından inen Akşener köpeği kucağına aldığı sırada köpek, Akşener'in elini ısırdı.

KÖPEK KURTARILAMADI

Tedbir olarak kuduz aşısı yaptırılan Akşener, programına devam etti, veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı.