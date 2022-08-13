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    • 13.08.2022 15:25
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    • 13.08.2022 15:27
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    İYİ Parti konvoyunun çarptığı köpek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in elini ısırdı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen haftaki Yalova ziyareti sırasında konvoydaki bir araç köpeğe çarptı. Akşener köpeği kucağına aldığı sırada köpek Akşener'in elini ısırdı.

    AA
    Akşener’i köpek ısırdı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen haftaki Yalova ziyareti sırasında elini köpek ısırdı.

    İYİ PARTİ KONVOYU KÖPEĞE ÇARPTI
    Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Akşener, il ziyaretleri kapsamında geçen hafta Yalova'nın Termal ilçesine gitti. Yalova'ya dönerken konvoydaki bir araç, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

    KÖPEK AKŞENER'İN ELİNİ ISIRDI
    Makam aracından inen Akşener köpeği kucağına aldığı sırada köpek, Akşener'in elini ısırdı.

    KÖPEK KURTARILAMADI
    Tedbir olarak kuduz aşısı yaptırılan Akşener, programına devam etti, veterinere götürülen köpek ise kurtarılamadı.

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