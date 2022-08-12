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    • 12.08.2022 17:26
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    Meral Akşener'e Niğde'de şok: Meydan bomboş kaldı

    Seçimler öncesi şehir şehir gezip 'battık bittik' algısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Niğde' şok yaşadı. Niğde'de esnaf gezisinden sonra konuşma yapmak üzere geldiği meydanın boş olması kameralara yansıdı. İYİ Parti'nin anket oyunlarıyla oyunu şişirdiği bilinirken sahadan yansıyan manzara da bunun kanıtı niteliğinde oldu.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener’e Niğde’de şok

    Şehir şehir gezerek 'algı' turu düzenleyen Meral Akşener esnaf ziyaretlerinde beklediği cevapları alamazken meydanlarda da şok yaşamaya başladı.

    2023 seçimi öncesi 6'lı masada elini güçlendirmek için anket oyunlarına imza atan İYİ Parti sahada ise gerçeklerle yüzleşti.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener programı çerçevesinde gittiği Niğde'de dükkanları gezdikten sonra konuşma yapmak üzere seçim otobüsünün bulunduğu meydana geldi.

    MİTİNG ALANI BOŞ KALDI
    Gezisini mini bir mitinge çevirme düşüncesinde olan Meral Akşener'i dinlemeye gelenlerin alanı doldurmadığı ve meydanın bomboş kaldığı görüldü.

    AK Parti Niğde İl Başkanlığı da Akşener'i ti'ye alarak, "Niğde'de ki yoğun ilgi Meral hanımı şok etti" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

    İYİ PARTİ'NİN ANKET OYUNLARINI YAZMIŞTIK
    Takvim.com.tr geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı harekete geçtiğini ve anket oyunlarıyla adını öne çıkararak koz elde etmeye çalıştığını yazmıştı.

    "ANKET İÇİN BÜYÜK PARALAR VAADEDİLDİ"
    Muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar da İYİ Parti'nin seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.

        Önkibar, Meral Akşener'e çok yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını söyledi.

        Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vaadedilmiş." ifadelerini kullandı.
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