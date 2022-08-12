Meral Akşener'e Niğde'de şok: Meydan bomboş kaldı

Şehir şehir gezerek 'algı' turu düzenleyen Meral Akşener esnaf ziyaretlerinde beklediği cevapları alamazken meydanlarda da şok yaşamaya başladı.
2023 seçimi öncesi 6'lı masada elini güçlendirmek için anket oyunlarına imza atan İYİ Parti sahada ise gerçeklerle yüzleşti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener programı çerçevesinde gittiği Niğde'de dükkanları gezdikten sonra konuşma yapmak üzere seçim otobüsünün bulunduğu meydana geldi.
MİTİNG ALANI BOŞ KALDI
Gezisini mini bir mitinge çevirme düşüncesinde olan Meral Akşener'i dinlemeye gelenlerin alanı doldurmadığı ve meydanın bomboş kaldığı görüldü.
AK Parti Niğde İl Başkanlığı da Akşener'i ti'ye alarak, "Niğde'de ki yoğun ilgi Meral hanımı şok etti" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
İYİ PARTİ'NİN ANKET OYUNLARINI YAZMIŞTIK
Takvim.com.tr geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı harekete geçtiğini ve anket oyunlarıyla adını öne çıkararak koz elde etmeye çalıştığını yazmıştı.
"ANKET İÇİN BÜYÜK PARALAR VAADEDİLDİ"
Muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar da İYİ Parti'nin seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.