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    • Güncel
    • 08.08.2022 09:43
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    • 08.08.2022 10:05
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    Meral Akşener'in azarladığı Selin Ritter konuştu: Gençlerden oy beklemesin

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yalova'da kendisine soru yönelten 16 yaşındaki Selin Ritter'e parmak sallayakara azarlar şekilde yanıt verdi. O anları anlatan Selin Ritter, "Akşener konuşmaktan ziyade azarlar gibi bir tavır içerisindeydi. Meral hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim. Bilsem azarlanacağımı hiç sormazdım" dedi. Ritter, "Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener gençlerden oy beklemesin" ifadelerini kullandı.

    Gençlerden oy beklemesin

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hafta sonu gerçekleştirdiği Yalova ziyaretinde tepki çeken bir olaya imaz attı.

    Ziyaret sırasında bir genç kız Akşener'e uyuşturucu ile mücadeleyle yönelik soru yöneltti.

    SORU SORAN GENÇ KIZI AZARLADI
    Genç kızın sorusuna oldukça sert bir üslupla cevap veren Akşener'in öfkeli anları kameraya yansıdı.

    ÖFKE KUSTU GENÇ KIZA PARMAK SALLADI
    Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

    "Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış."

    GENÇ KIZ AKŞENER'İN HAREKETLERİNDEN KORKTU
    Akşener'in videoda sorusunu yanıtladığı genç kıza karşı tavrı gündem oldu. Videoda öfkeli bir şekilde cevap verdiği görülen Akşener'in tavrı, genç kızın korkmasına sebep oldu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in azarlar bir üslupla konuştuğu ve parti mensuplarınca iteklenen 16 yaşındaki Selin Ritter flaş açıklamalar yaptı.

        KONUŞMAKTAN ZİYADE AZARLIYORDU
        Sabah'a konuşan Ritter, "Akşener dükkana doğru ilerliyordu. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Sonrasında korumalar üzerime geldiler, beni iteklediler. Korumalar falan üzerime gelince ben şoka girmiştim. O sırada Akşener benimle konuşmaya geldi. Niyetim provoke etmek falan değildi. Akşener konuşmaktan ziyade azarlar gibi bir tavır içerisindeydi. Meral hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim. Bilsem azarlanacağımı hiç sormazdım" dedi.

        KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORUM
        Fiziksel şiddete de maruz kaldığını kaydeden Ritter, "Çok fazla üzüldüm ve korktum. Videoda net belli oluyor zaten. Kötü kötü bakıyorlardı bana. Akşener gittikten sonra da iteklemeye devam etti İYİ Partililer. Bir tanesi ise dövmeye kalktı bizi. Çok saydırdılar, iteklediler, çok korktum. Küfür ettiler. Sosyal medya da linçe maruz kaldım. Bana provokatör diyorlar. Ben şuan korkudan dışarıya çıkamıyorum. Denize yüzmeye gidiyordum, kaç gündür gidemiyorum. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener gençlerden oy beklemesin" ifadelerini kullandı.

        AKŞENER'İN HER İL ZİYARETİ OLAYLI
        Akşener'in daha önce ziyaret ettiği ilerde de vatandaş ve esnaflarla problemler yaşamıştı. Akşener'in Rize, Bartın, Ordu ve Amasya seyahatlerinde vatandaşlar sözlü saldırıya maruz kalmıştı. İYİ Parti Eski Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Akşener'in Bingöl gezisinde kendisine soru sormak isteyen şehit ağabeyi Tahir Gümren'in kız kardeşine yönelik sinkaflı küfürler savurmuştu.
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