Meral Akşener'in azarladığı Selin Ritter konuştu: Gençlerden oy beklemesin

"Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış."

GENÇ KIZ AKŞENER'İN HAREKETLERİNDEN KORKTU

Akşener'in videoda sorusunu yanıtladığı genç kıza karşı tavrı gündem oldu. Videoda öfkeli bir şekilde cevap verdiği görülen Akşener'in tavrı, genç kızın korkmasına sebep oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in azarlar bir üslupla konuştuğu ve parti mensuplarınca iteklenen 16 yaşındaki Selin Ritter flaş açıklamalar yaptı.