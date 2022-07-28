Akşener'in mesnetsiz 'uyuşturucu' algısına rakamlarla cevap: "Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da yaptığı konuşmada uyuşturucu ile mücadeleye gölge düşürecek mesnetsiz iddialarda bulundu.
Akşener'in o sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert tepki gösterdi.
UYUŞTURUCUDA TARİHİN EN GÜÇLÜ SONUÇLARI
Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını aldıklarını belirten Bakan Soylu, "'Başbakan olacağın' 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü" ifadelerini kullandı.
"STAJYER BAKANLIĞIN DÖNEMİNDE KAPTAGONU İYİ BİLİRDİN"
Meral Akşener'in siyaseti yanlış öğrendiğini belirterek, İYİ Parti Genel Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı dönemine göndermede bulunan Bakan Soylu, "Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden..." şeklinde konuştu.