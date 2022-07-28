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    • 28.07.2022 17:50
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    • 28.07.2022 18:06
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    Akşener'in mesnetsiz 'uyuşturucu' algısına rakamlarla cevap: "Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin"

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucu ile mücadele ile ilgili algı dolu mesnetsiz iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını aldıklarını belirten Bakan Soylu, "Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?" ifadelerini kullandı.

    Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu bilirdin

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da yaptığı konuşmada uyuşturucu ile mücadeleye gölge düşürecek mesnetsiz iddialarda bulundu.

    Akşener'in o sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert tepki gösterdi.



    UYUŞTURUCUDA TARİHİN EN GÜÇLÜ SONUÇLARI
    Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını aldıklarını belirten Bakan Soylu, "'Başbakan olacağın' 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü" ifadelerini kullandı.



    "STAJYER BAKANLIĞIN DÖNEMİNDE KAPTAGONU İYİ BİLİRDİN"
    Meral Akşener'in siyaseti yanlış öğrendiğini belirterek, İYİ Parti Genel Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı dönemine göndermede bulunan Bakan Soylu, "Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden..." şeklinde konuştu.



        MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da yaptığı açıklamada "Uyuşturucu diye bir meselenin, benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikâyeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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        Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu bilirdin
        Haberler Güncel Akşener'in mesnetsiz 'uyuşturucu' algısına rakamlarla cevap: "Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin"
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