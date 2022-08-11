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    • Güncel
    • 12.08.2022 01:19
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    • 12.08.2022 01:19
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    Meral Akşener'in ucuz şovunu esnaf bozguna uğrattı! Umduğunu bulamayınca sokak ağzına başvurdu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Niğde'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde propaganda ve manipülasyon girişimi elinde patladı. Dükkanına konuk olduğu vatandaşın işlerin iyi olduğuna yönelik verdiği cevap ile bozguna uğrayan Akşener, umduğunu bulamayınca sokak ağzına başvurdu ve esnafa küçümseyici bir üslupla yaklaştı.

    Meral Akşener’in ucuz şovu elinde patladı!
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslar kapsamında Niğde'ye gitti.

    Burada esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'in dükkanına uğradığı bir vatandaş ile yaşadığı diyalog gündem oldu.

    MERAL AKŞENER'İN MANİPÜLASYONUNA ESNAFTAN GEÇİT YOK!
    "Merhaba" diyerek mekana dalan, hemen ardından 'işler nasıl?' sorusunu yapıştıran Akşener'in kameralar önünde yaptığı manipülasyon, dükkan sahibinin işlerin iyi olduğuna yönelik verdiği cevap sonrası bozguna uğradı.

    TRİBÜNLERE OYNAMAYA HAZIRLANIYORDU ŞOVU ELİNDE PATLADI!
    Esnafın hükümeti eleştimesini bekleyip tribünlere oynamaya hazırlanan ancak şovu elinde patlayan Meral Akşener, umduğunu bulamayınca ise adeta sokak ağzına başvurdu ve söz konusu esnafa 'oğlum' şeklinde küçümseyici bir ifade ile yaklaştı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.


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    Haberler Güncel Meral Akşener'in ucuz şovunu esnaf bozguna uğrattı! Umduğunu bulamayınca sokak ağzına başvurdu
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