Meral Akşener'in ucuz şovunu esnaf bozguna uğrattı! Umduğunu bulamayınca sokak ağzına başvurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslar kapsamında Niğde'ye gitti.
Burada esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'in dükkanına uğradığı bir vatandaş ile yaşadığı diyalog gündem oldu.
MERAL AKŞENER'İN MANİPÜLASYONUNA ESNAFTAN GEÇİT YOK!
"Merhaba" diyerek mekana dalan, hemen ardından 'işler nasıl?' sorusunu yapıştıran Akşener'in kameralar önünde yaptığı manipülasyon, dükkan sahibinin işlerin iyi olduğuna yönelik verdiği cevap sonrası bozguna uğradı.
TRİBÜNLERE OYNAMAYA HAZIRLANIYORDU ŞOVU ELİNDE PATLADI!
Esnafın hükümeti eleştimesini bekleyip tribünlere oynamaya hazırlanan ancak şovu elinde patlayan Meral Akşener, umduğunu bulamayınca ise adeta sokak ağzına başvurdu ve söz konusu esnafa 'oğlum' şeklinde küçümseyici bir ifade ile yaklaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.
Burada esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'in dükkanına uğradığı bir vatandaş ile yaşadığı diyalog gündem oldu.
MERAL AKŞENER'İN MANİPÜLASYONUNA ESNAFTAN GEÇİT YOK!
"Merhaba" diyerek mekana dalan, hemen ardından 'işler nasıl?' sorusunu yapıştıran Akşener'in kameralar önünde yaptığı manipülasyon, dükkan sahibinin işlerin iyi olduğuna yönelik verdiği cevap sonrası bozguna uğradı.
TRİBÜNLERE OYNAMAYA HAZIRLANIYORDU ŞOVU ELİNDE PATLADI!
Esnafın hükümeti eleştimesini bekleyip tribünlere oynamaya hazırlanan ancak şovu elinde patlayan Meral Akşener, umduğunu bulamayınca ise adeta sokak ağzına başvurdu ve söz konusu esnafa 'oğlum' şeklinde küçümseyici bir ifade ile yaklaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.