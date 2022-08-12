MİT'ten PKK'ya 'üst düzey çizik'! 1 ayda 6 sözde yönetici cehenneme yollandı

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye nokta operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
MİT, son dönemde örgütün sözde lider kadrosunu takip ediyor ve etkisiz hale getiriyor. Yakalanan ya da etkisiz hale getirilen her bir teröristle birlikte terör örgütü PKK\YPG'de büyük bir panik ve çöküntü yaşanıyor.
GARA'DA TEMİZLİK
17 Ağustos'ta, Sofi Nurettin'in ardından görevlendirilen sözde üst düzey terörist İzzettin İnan'ı, MİT'in saha ajanları, Gara'da toplantı halinde olduğu örgüt üyeleriyle birlikte etkisiz hale getirdi.
Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.
Operasyonun başarıyla tamamlandığının teyit edilmesi üzerine, MİT operasyonda görev alan sahadaki ajanlarını, planlandığı şekilde Gara alanından
güvenli bir şekilde çıkardı.