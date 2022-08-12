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    • Güncel
    • 12.08.2022 17:38
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    • 12.08.2022 18:08
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    MİT'ten PKK'ya 'üst düzey çizik'! 1 ayda 6 sözde yönetici cehenneme yollandı

    Terör örgütü PKK/YPG'ye gem yurt içinde hem de sınır ötesinde nefes aldırılmıyor. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri MİT ve TSK'nın operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Gara'da son 1 ayda örgütün 6 sözde yöneticisi saf dışı bırakıldı.

    MİT’ten PKK’ya ’üst düzey çizik’!

    Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye nokta operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    MİT, son dönemde örgütün sözde lider kadrosunu takip ediyor ve etkisiz hale getiriyor. Yakalanan ya da etkisiz hale getirilen her bir teröristle birlikte terör örgütü PKK\YPG'de büyük bir panik ve çöküntü yaşanıyor.

    GARA'DA TEMİZLİK

    17 Ağustos'ta, Sofi Nurettin'in ardından görevlendirilen sözde üst düzey terörist İzzettin İnan'ı, MİT'in saha ajanları, Gara'da toplantı halinde olduğu örgüt üyeleriyle birlikte etkisiz hale getirdi.

    Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.

    Operasyonun başarıyla tamamlandığının teyit edilmesi üzerine, MİT operasyonda görev alan sahadaki ajanlarını, planlandığı şekilde Gara alanından
    güvenli bir şekilde çıkardı.

        Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.

        PKK'NIN SÖZDE AYN EL-ARAB SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        28 Temmuz'da MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn el-Arab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

        HDP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİNİN ABLASI

        Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.

            Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

            MİT'TEN ÖZEL OPERASYON

            MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn El Arab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Arman, Ayn El Arab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendiriliyordu.

            Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.

            Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Ayn El Arab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti.

            Arman, 2019'da örgütün sözde Ayn El Arab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

            Burada Ayn El Arab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi. Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

            MİT'DEN TERÖR ÖRGÜTÜNE GARA DARBESİ

            9 Ağustos'ta güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.

            Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

            MİT'TEN PKK/YPG'YE ÜST DÜZEY DARBE

            Son dönemde yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı'da 6 Temmuz'da yaptığı hassas bir operasyon ile PKK/YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.

                MİT, Haftanin Eyalet Sorumlusu iken, TSK'ya yönelik saldırıların talimatını veren, çok sayıda şehit verdiğimiz eylemlerin sorumlusu Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirilecek teröristler listesine dahil etti.
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                Haberler Güncel MİT'ten PKK'ya 'üst düzey çizik'! 1 ayda 6 sözde yönetici cehenneme yollandı
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