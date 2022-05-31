Son dakika: CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve 3 kişi rüşvet ve irtikaptan adliyeye sevk edildi

ŞİKAYETİ AKRABASI YAPTI

Alınan bilgilere göre, soruşturma Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Çan Belediye Başkanının (CHP'den seçilmiş Belediye Başkanı) uzaktan kuzeni olan şahsın (anneannelerinin kuzen olduğu) şikayeti üzerine başlatıldı. Yürütülen soruşturma ve alınan müşteki ifadesinde, müştekinin Belediye Başkanının evininin kirasını ve ikamet ettiği dairenin tadilat parasını ödediği, kendisinin ve ailesinin kişisel ihtiyaçları ile yurtdışı gezisini kendisinin karşıladığı, ayrıca başkanın karısının telefonunu ve çocuklarının okul parasının başka kurum ve belediyeden ihale alan kişilerce karşılandığı, başkanın anlaşmazlığa düşmüş olduğu şahıslara tekrar ihale vermeyeceği, belediyede yapılan ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yapılan çalışmalarda, alınan beyanlar, ibraz edilen belgeler, kurumlarla yapılan yazışmalar neticesi alınan cevabi yazılar ve yapılan araştırmalar doğrultusunda elde edilen iddiaları destekler mahiyette bilgiler elde edildiği, konu ile ilgili olarak 31.05.2022 tarihinde yapılan operasyon ile 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Personeli olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı, firar olan 2 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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