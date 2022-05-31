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    • 31.05.2022 12:41
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    Son dakika: CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve 3 kişi rüşvet ve irtikaptan adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberi... Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine belediye ihalelerinde firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. adliyeye sevk edildi. Öte yandan yolsuzluk ihbarının Belediye Başkanı Öz'ün akrabaları tarafından yapıldığı bildirildi.

    CHP’li başkan rüşvetten adliyeye sevk edildi!

    Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.


    BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI


    Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.


    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. adliyeye sevk edildi.

        Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

        ŞİKAYETİ AKRABASI YAPTI
        Alınan bilgilere göre, soruşturma Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Çan Belediye Başkanının (CHP'den seçilmiş Belediye Başkanı) uzaktan kuzeni olan şahsın (anneannelerinin kuzen olduğu) şikayeti üzerine başlatıldı. Yürütülen soruşturma ve alınan müşteki ifadesinde, müştekinin Belediye Başkanının evininin kirasını ve ikamet ettiği dairenin tadilat parasını ödediği, kendisinin ve ailesinin kişisel ihtiyaçları ile yurtdışı gezisini kendisinin karşıladığı, ayrıca başkanın karısının telefonunu ve çocuklarının okul parasının başka kurum ve belediyeden ihale alan kişilerce karşılandığı, başkanın anlaşmazlığa düşmüş olduğu şahıslara tekrar ihale vermeyeceği, belediyede yapılan ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yapılan çalışmalarda, alınan beyanlar, ibraz edilen belgeler, kurumlarla yapılan yazışmalar neticesi alınan cevabi yazılar ve yapılan araştırmalar doğrultusunda elde edilen iddiaları destekler mahiyette bilgiler elde edildiği, konu ile ilgili olarak 31.05.2022 tarihinde yapılan operasyon ile 1 Belediye Başkanı, 2 Belediye Personeli olmak üzere toplamda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı, firar olan 2 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve 3 kişi rüşvet ve irtikaptan adliyeye sevk edildi
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