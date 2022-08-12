Yargı 2. sezonda kriz! Dört gözle bekleniyordu! Flaş ayrılık sonrası sıra o isimde! İşte o karar...
Yargı dizisi yayın hayatına başlamaısnın ardından reyting rekorları kırarak büyük bir başarıya imza attı. İkinci sezon ise izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Yargı ikinci sezon ne zaman başlayacak? Yargı Ceylin ayrılıyor mu? İşte konu hakkında detaylar...
12.08.2022 21:20 - Son Güncelleme: 12.08.2022 21:20
Yargı dizisi televizyonseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizi için çıkan haberler ise izleyiciyi oldukça endişelendirdi. İşte konu hakkında merak edilenler...
Disney Plus platformund ayayınlanacak olan yeni dizi olan Avcı projesinde yer alacak Pınar Deniz!in :Yargı dizisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı.