Ocak zammında ipin ucu gözüktü! Taban aylık %12.68! Memura 10 bin 350 TL, emekliye 6 bin 909 TL, esnafa 4 bin 729 TL, SSK’lıya 5 bin 281 TL! Zam kapıda

Ocak zammı için hesaplamalar güncellendi. Memur, memur emeklisi ve esnaf emeklisi dikkat! Milyonları yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos'ta açıklandı. Açıklanır açıklanmaz da gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar ortaya çıktı. İşte o hesaplamalar...