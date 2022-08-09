DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt imza attığı skandala DP lideri Gültekin Uysal sahip çıktı

Canlı yayında yaşanan dayak skandalı, Türkiye'yi şoka uğrattı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, cumartesi akşamı TV100'deki Gündeme Dair programına katıldı. Bu sırada, gazeteci Latif Şimşek'le tartıştı! Stüdyoda bir anda gerilim tırmandı! DP'li vekil Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü, saldırmaya çalıştı. Koruması olduğu iddia edilen Emrah Topal da Şimşek'i yumrukladı. Gazetecinin şikayeti üzerine ikili hakkında soruşturma başlatıldı. Kasten adam öldürme, tehdit ve yaralama olmak üzere 11 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen Topal, tutuklandı. İfadesinde, Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddialarını yalanladı. Emlakçı olduğunu belirten Topal, "Cemal Beyin danışmanının arkadaşıyım. Birlikte kanala gittik. Latif Bey'i sakinleştirmek istedim. Bana 'Sen kimsin lan' deyince öfkeme yenildim. Bir anlık sinirle oldu. Pişmanım" açıklaması yaptı. Herkes, Enginyurt'un partiden ihracını beklerken Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, yaşanan şiddete adeta sahip çıktı! Cemal Enginyurt'un korumalığını yaptı! "Enginyurt hakkında ihraç sürecimiz yok. Anlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı