Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'e saldıran koruması katil çıktı!

Son dakika haberleri: Bir televizyon proğramında tartışmanın büyümesi üzerine programa ara verilirken Cemal Enginyurt ve koruması Emrah Topal Latif Şimşek'e saldırma anlatı stüdyoda bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
CEMAL ENGİNYURT İLE KORUMASI LATİF ŞİMŞEK'E SALDIRMIŞTI
Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor.
Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması Emrah Topal giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor.
Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor.
Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor.