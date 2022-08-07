Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'e saldıran koruması katil çıktı!

Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal'ın suç makinası olduğu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Emrah Topal'ın yapılan sorgulamasında; kasten öldürme, tehtit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.