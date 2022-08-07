Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 07.08.2022 17:13
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    • 07.08.2022 17:17
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    Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'e saldıran koruması katil çıktı!

    Son dakika haberleri... Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında yaşanan gerginlik sonrası skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Enginyurt'un koruması Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i yumrukladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Topal'ın tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

    Enginyurt’un Şimşek’e saldıran koruması katil çıktı!

    Son dakika haberleri: Bir televizyon proğramında tartışmanın büyümesi üzerine programa ara verilirken Cemal Enginyurt ve koruması Emrah Topal Latif Şimşek'e saldırma anlatı stüdyoda bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    CEMAL ENGİNYURT İLE KORUMASI LATİF ŞİMŞEK'E SALDIRMIŞTI

    Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor.

    Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması Emrah Topal giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor.

    Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor.

    Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor.

        Cemal Enginyurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor.

        ŞİMŞEK ŞİKAYETÇİ OLDU
        Yaşadığı saldırı sonrası Şişli Emniyet Müdürlüğüne giden gazeteci Latif Şimşek, kendisini darp etmeye çalışan Cemal Enginyurt ve koruma Emrah Topal hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal'ın suç makinası olduğu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Emrah Topal'ın yapılan sorgulamasında; kasten öldürme, tehtit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
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            Haberler Güncel Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'e saldıran koruması katil çıktı!
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