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    • 08.08.2022 09:36
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    • 08.08.2022 09:57
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    DP'li Cemal Enginyurt'un ilk vukuatı değil! Latif Şimşek'i yumruklayan koruma Emrah Topal'ın mafya bağlantıları deşifre oldu

    Son dakika haberi! Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası Enginyurt'un koruması Emrah Topal Şimşek'i darp etmiş ve tutuklanmıştı. Skandal sonrası Topal'ın mafya bağlantıları ortaya çıkarken Enginyurt'un 22 yıl önceki sabıkası akıllara geldi. Enginyurt'un olay sonrası yaptığı açıklamayla adeta milletin aklıyla alay etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mafya bağlantıları deşifre oldu!

    Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu Şimşek'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

    Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin, Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    KORUMA EMRAH TOPAL TUTUKLANDI
    Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Topal gözaltına alındı. Şüpheli Emrah Topal emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

    DARP RAPORU ALDIM
    A Haber'e konuşan gazeteci Latif Şimşek olay anını anlattı. Şimşek, "Yayının kesildiği anladıktan sonra içeri kalabalıklaştı, arkadan gelip birisi yumruk attı. Hastaneye gidip darp raporu aldım, sonrasında Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek hem Cemal Enginyurt'tan hem de saldırgandan şikayetçi oldum." dedi.

    MİLLETİN AKLIYLA DALGA GEÇTİ
    Skandal darp olayı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak milletin aklıyla alay eden Enginyurt, "Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır" dedi.

    "KAVGAYA KARIŞAN KİŞİ, DANIŞMANIMI ZİYARETE GELEN BİR ARKADAŞTIR"
    Söz konusu kişinin iddia edildiği gibi koruması olmadığını belirten Enginyurt, şu açıklamayı yaptı:

    "Cemal Enginyurt'un Koruması Latif Şimşek'i darp etti diyen iftiracılar. Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır. Kavgaya karışan kişi, danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Yalan ve iftira mesleğiniz oldu. Bu nasıl bir kin?"

        SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Enginyurt'un koruması Emrah Topal'ın suç makinası olduğu ortaya çıktı. Topal'ın yapılan sorgulamasında; kasten öldürme, tehtit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

        MAFYA BAĞLANTILARI
        Topal'ın suç örgütü lideri Sedat Şahin'in adamı olduğu belirtildi. Örgüt lideri Şahin ile birlikte mafya savaşlarının tam göbeğinde bulunan Topal'ın 6 Haziran 2016'da İbrahin Akyıldız'ı 9 Ağustos 2016'da Abbas Ata'yı, 30 Kasım 2016'da ise Yakup Çelik'i öldürdüğü öne sürülen grubun içinde yer aldığı öne sürüldü.



        Soldan sağa: Emrah Topal, Mustafa Tuna Gülümsel, Sedat Şahin, Zühtü Kocaman (Şahin'in halasının oğlu)

        İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sedat Şahin ve 3 adamı ile birlikte örgüt yöneticisi olduğu, üç cinayetin içinde bulunduğu iddiası ile 3'er kez müebbet hapis cezası ile yargılandı.

        İddianamede kendisi ile ilgili bölümde Şahinler suç örgütünde yönetici konumunda olduğu değerlendirmesi yer aldı.

            İddianamede ayrıca, "Kendisine karşı düzenlenebilecek olası bir eyleme karşılık verebilmek için ruhsatsız silah bulundurduğu, bu tabancasının sürgü yatağında ise atışa hazır şekilde mermi bulundurduğu" ifade edildi. Tahliye olduktan sonra Topal'ın Sedat Şahin tarafından dışlandığı belirtiliyor.

            (Sağda)

            3 kişi öldürdüğü iddiası ile yargılanan Emrah Topal, sayısız kere TBMM'ye Cemal Enginyurt ile birlikte gitti, katıldığı televizyon programlarına refakat etti.

            2000'DE BAKAN SADİ SOMUCUOĞLU'NU DARBETMİŞTİ
            Korumasıyla birlikte hakkında soruşturma başlatılan Cemal Enginyurt ile ilgili dikkat çeken bir olay yeniden gündeme geldi. 16 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 10. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dönemin hükümet ortakları; DSP, MHP ve ANAP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ahmet Necdet Sezer ismi üstünde anlaşmaya varmışlardı. Ancak bu karara tepki gösteren dönemin MHP'li devlet bakanı Sadi Somuncuoğlu ise Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

                Somuncuoğlu, cumhurbaşkanlığı için aday olmak istemiş; ancak koalisyon hükümetinin çıkaracağı ortak adayı destekleyen parti yönetimi, buna karşı çıkmıştı. Parti yönetimine rağmen adaylık süresinin bitimine bir saat kala başvuru için TBMM'ye gelen Somuncuoğlu, bazı milletvekillerinin zor kullanmaya varan engeliyle karşılaşmıştı. Ordu milletvekili Cemal Enginyurt ile Yozgat milletvekili Ahmet Erol Ersoy, Sadi Somuncuoğlu'nun aracının önünü kesmiş, yaşanan arbedede Somuncuoğlu'nun koruması yumruklanmıştı.



                BİR SÜRE CEZAEVİNDE YATMIŞTI
                Daha sonra adliyeye intikal eden saldırı tarihe 'töre davası' olarak geçmişti. Somuncuoğlu, Cemal Enginyurt'un kendisine önce "Abi aday ol desteklemezsem şerefsizim" dediğini, aday olduktan sonra ise saldırdığını açıklamıştı. Cemal Enginyurt ise Somuncuoğlu'nun ifadesini yalanlamış ve Somuncuoğlu'na parti kararına saygı duymadığı için tepki gösterdiğini söylemişti. Cemal Enginyurt daha sonra 'töre dayağı' davasında 20 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2009 yılında bir süre cezaevinde kalmıştı.

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                Haberler Güncel DP'li Cemal Enginyurt'un ilk vukuatı değil! Latif Şimşek'i yumruklayan koruma Emrah Topal'ın mafya bağlantıları deşifre oldu
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