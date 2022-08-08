DP'li Cemal Enginyurt'un ilk vukuatı değil! Latif Şimşek'i yumruklayan koruma Emrah Topal'ın mafya bağlantıları deşifre oldu

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu Şimşek'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin, Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
KORUMA EMRAH TOPAL TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Topal gözaltına alındı. Şüpheli Emrah Topal emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.
DARP RAPORU ALDIM
A Haber'e konuşan gazeteci Latif Şimşek olay anını anlattı. Şimşek, "Yayının kesildiği anladıktan sonra içeri kalabalıklaştı, arkadan gelip birisi yumruk attı. Hastaneye gidip darp raporu aldım, sonrasında Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek hem Cemal Enginyurt'tan hem de saldırgandan şikayetçi oldum." dedi.
MİLLETİN AKLIYLA DALGA GEÇTİ
Skandal darp olayı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak milletin aklıyla alay eden Enginyurt, "Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır" dedi.
"KAVGAYA KARIŞAN KİŞİ, DANIŞMANIMI ZİYARETE GELEN BİR ARKADAŞTIR"
Söz konusu kişinin iddia edildiği gibi koruması olmadığını belirten Enginyurt, şu açıklamayı yaptı:
"Cemal Enginyurt'un Koruması Latif Şimşek'i darp etti diyen iftiracılar. Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır. Kavgaya karışan kişi, danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Yalan ve iftira mesleğiniz oldu. Bu nasıl bir kin?"