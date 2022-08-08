DP'li Cemal Enginyurt'un ilk vukuatı değil! Latif Şimşek'i yumruklayan koruma Emrah Topal'ın mafya bağlantıları deşifre oldu

SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Enginyurt'un koruması Emrah Topal'ın suç makinası olduğu ortaya çıktı. Topal'ın yapılan sorgulamasında; kasten öldürme, tehtit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

MAFYA BAĞLANTILARI

Topal'ın suç örgütü lideri Sedat Şahin'in adamı olduğu belirtildi. Örgüt lideri Şahin ile birlikte mafya savaşlarının tam göbeğinde bulunan Topal'ın 6 Haziran 2016'da İbrahin Akyıldız'ı 9 Ağustos 2016'da Abbas Ata'yı, 30 Kasım 2016'da ise Yakup Çelik'i öldürdüğü öne sürülen grubun içinde yer aldığı öne sürüldü.