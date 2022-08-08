Latif Şimşek'i yumruklayan Emrah Topal'ın ifadesi ortaya çıktı! Pişkin savunma: Aşırı tahriklerinden dolayı öfkeme yenildim

Gazeteci Latif Şimşek, canlı yayında Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve Emrah Topal isimli bir kişinin hışmına uğradı.
6 Ağustos akşamı yaşanan skandalda, Şimşek'in "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargılanmaları hakkında, 'Herkes verilen karar saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez' şeklindeki sözlerinin ardından Enginyurt, "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap verdi ve ortalık bir anda gerildi.
Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü, saldırmaya çalıştı, küfürler savurdu. Programa ara verilirken, bu esnada Enginyurt'un koruması olduğu söylenen Emrah Topal, Şimşek'i yumrukladı. Şimşek şiakyetçi oldu. Gözaltına alınan Topal'ın, kasten öldürme, tehdit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Topal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORUMA DEĞİL EMLAKÇIYMIŞ
Topal'ın emniyet ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. 41 yaşında olan ve Kadıköy'de emlakçılık yaptığını söyleyen Topal, arkadaşı Ali Şenyurt'un Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un danışmanı olduğunu söyledi. Televizyon kanalında canlı yayına katılacaklarını öğrenince yanlarında misafir olarak katılmak istediğini aktaran Topal, "Kanala beraber gittik. Programa ara verildiğinde beraber çay, kahve içtik. Programın bir bölümünde sesler yükselmeye başladı. Yayının kesildiğini görünce tekrar ara verildiğini düşünerek stüdyoya gittik. İçeri girdiğimizde Enginyurt ile Latif Şimşek arasında sözlü tartışma olduğunu gördük. Program konuları Cemal Bey'i sakinleştirmeye çalışıyordu" dedi.