Latif Şimşek'i yumruklayan Emrah Topal'ın ifadesi ortaya çıktı! Pişkin savunma: Aşırı tahriklerinden dolayı öfkeme yenildim

"ÖFKEME YENİLDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre, Topal, "Son olarak 'Sen kimsin ulan bana sesini yükseltiyorsun' diyerek masa üzerinde bulunan kupayı tutunca atacağını düşündüm. Müdahale etmek istedim ancak aşırı tahriklerinden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum. Daha sonra orada bulunan kişiler araya girdi. Sakinleştim ve kanal binasında ayrıldık" şeklinde ifade verdi. Fakat olay anına ilişkin yayınlanan görüntülerde Latif Şimşek'in masa üzerindeki bardağı tuttuğuna ilişkin ayrıntı yeralmaması dikkat çekti. Bu da şüphelinin idadesinin inandırıcılıktan uzak olduğu şeklinde değerlendirildi. Latif Şimşek olay ile ilgili açıklamalarında Cemal Enginyurt ve yanındaki kişilerin küfürlerine de maruz kaldığını açıklamıştı.

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