Cemal Enginyurt ve Emrah Topal'ın Latif Şimşek'e saldırısı planlı mıydı? Olayın en yakın tanığı çarpıcı detayları anlattı

PLANLI MI YAPTILAR?

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası tv100 sunucusu Pınar Işık Ardor olayın en yakın tanığı olarak yaşananları anlattı.

Şahısların sihalı olduğunu ve çok korktuğunu belirten Ardor, "Yayına girmeden önce hissettim galiba, Cemal Enginyurt'un yanına gittim ve 'Aman seviyeyi düşürmeyin. Tartışma düzeyinde kalalım sizden rica ediyorum' dedim. O da yanındakiler de güldüler bana. Varmış demek ki yapacakları..." dedi.

Konuya ilişkin Hürriyet'ten Hülya Soybaş'a konuşan Ardor şunları söyledi:

"Açıkçası bu raddeye geleceğini hiç düşünmedim. Tartışırlar ama sakinleşirler diye düşünmüştüm ama Cemal Enginyurt yayından çıktığımızı anladığı anda... Hayatımda böyle küfür, kıyamet duymadım. Koruma mı yoksa teşkilattan alıp geldiği adamlar mı? Bilemiyorum, onlar da bir anda stüdyoyu bastı. Silahları vardı eminim. O noktadan sonra inan çok korktum. Her şey olabilirdi. Siyasetçilerin bir düzeyi olduğunu düşündüğümüz için kanalda bir korumaya falan ihtiyaç duymamıştık hiç. Tek başımızaydık yani. İnan hâlâ dehşet içindeyim. Kaldı ki yayına girmeden önce hissettim galiba, Cemal Enginyurt'un yanına gittim ve 'Aman seviyeyi düşürmeyin. Tartışma düzeyinde kalalım sizden rica ediyorum' dedim. O da yanındakiler de güldüler bana. Varmış demek ki yapacakları... Bu şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini düşünüyorum."

ENGİNYURT'UN İLK VUKUATI DEĞİL

Canlı yayında ve sonrasında yaşananlar Cemal Enginyurt'un ilk vukuatı değil.

16 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 10. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dönemin hükümet ortakları; DSP, MHP ve ANAP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ahmet Necdet Sezer ismi üstünde anlaşmaya varmışlardı. Ancak bu karara tepki gösteren dönemin MHP'li devlet bakanı Sadi Somuncuoğlu ise Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.