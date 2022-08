KPSS skandalında yeni detay! Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik ve FETÖ'cü Akın İpek arasındaki bağlantı ortaya çıktı

DARBEDEN HEMEN SONRA GELEN İHBAR

Eğer ÖSYM'deki FETÖ'cü temizliği son skandala adı karışan Yediiklim Yayınevi ile ilgili FETÖ soruşturması gibi yapıldıysa yaşanan sonuç kaçınılmazdır.

Neden olduğunu anlatayım:

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminden tam 39 gün sonra 23 Ağustos 2016'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu acil ihbar yapılır: "Altındağ İskitler Samyeli Sk. No. sayılı adreste faaliyet gösteren Yediiklim Eğitim Bilgisayar Ltd. Şirketi, Vergi No 95601951... olan 06 MNR 46 Mercedes Jeep içinde şu an 600.000 TL civarında bir para var ve bu parayı Akın İpek'in annesi olan Melek İpek'in şoförü bu adrese getirdi. Bu parayı Yediiklim Ltd.'nin sahibi Münir Çelik teslim aldı. Bu, firmanın Fethullahçı olduğunu beyan eder. Ayrıca ekipler ararlarsa yardımcı olurum, kamera kayıtlarını gösterebilirim şu anda da Fethullah Gülen'in kitaplarının kapaklarını söküp değiştirirler."

İhbarcı ankesörlü telefondan aramaktadır ve suçüstü yapılması gereken önemli bir bilgi vermektedir. İki polis memuru ihbarı saat 13:17 itibarıyla "Emniyet Vaka Formu"na kaydeder.