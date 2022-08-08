KPSS skandalında yeni detay! Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik ve FETÖ'cü Akın İpek arasındaki bağlantı ortaya çıktı

KPSS 2022 Türkiye'nin gündemine oturdu. 31 Temmuz'da gerçekleştirilen sınav öncesi bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından yayımlandığı iddiası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi.
Kopya iddialarıyla ilgili olarak önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.
KPSS İPTAL EDİLDİ
Ardından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) konuyla ilgili incelemelerde bulunulması için talimat verildi ve Başsavcılık soruşturma başlattı.
Son olarak KPSS iptal edildi.
FETÖ PARMAĞI MI VAR?
Yaşananlar sonrası mercek altına alınan Yediiklim Yayınevi ile ilgili FETÖ iddiaları gündeme geldi.