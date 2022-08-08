KPSS skandalında yeni detay! Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik ve FETÖ'cü Akın İpek arasındaki bağlantı ortaya çıktı

YAYINEVİ SAHİBİ HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI

2010'da KPSS sorularını kendi militanlarına sızdıran sinsi örgütün bu sızmada da parmağı var mı yok mu diye merak edilirken yayınevi sahibi Münir Çelik'in daha önce FETÖ soruşturması geçirdiği ortaya çıktı.

SGK'SIZ FETÖ'CÜ ÇALIŞTIRDI İDDİASI

Bir diğer bomba ise Yediiklim yayınevinin birçok alanda hazırladığı soru kitapçıklarında KHK ile ihraç edilmiş FETÖ'cü eğitimcilerin SGK kaydı olmadan görev yaptığı iddiası oldu.

İddiayı ortaya atan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'den Yediiklim Yayınevi ve sahibi Münir Çelik hakkında çok daha derin bilgiler geldi.

Nedim Şener bugünkü yazısında 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbardan bahsetti. İhbarda FETÖ'nün finansörü olarak bilinen ve 'cennetlik' dedikleri Akın İpek ve Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik'in bağlantısı gözler önüne serildi.