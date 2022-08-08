Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de 4 Müslümanın şüpheli ölümüne ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Albuquerque şehrinde 4 Müslümanın arka arkaya şüphe uyandıracak şekilde öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamadasında şu ifadelere yer verildi:

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

"ABD'nin Albuquerque şehrinde, 3'ü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz.

SERİ CİNAYETLERİN FAİLİ DERHAL BULUNMALI

Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz"

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri de iletildi.

SERİ CİNAYETLER İŞLENDİ

Son olarak dün bir Müslüman San Mateo bölgesinde vurularak öldürülmüş, polis, cinayetin son 9 ayda işlenen diğer 3 Müslüman cinayeti ile bağlantılı olabileceğini belirtmişti.

Yetkililer, cinayetleri aynı kişinin işlemiş olabileceğinden şüpheleniyor

Albuquerque'de ilk olarak Kasım 2021'de, 62 yaşındaki Mohammad Ahmadı helal market işletmesinin araç parkında ölü bulundu.

26 Temmuz'da 41 yaşındaki Aftab Hussein, 1 Ağustos'ta da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammad Hussain vurularak öldürüldü.

Cinayetlerin Müslümanları pusuya düşürerek işlendiğine dikkati çeken yetkililer,

"Dedektif ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor" açıklamasını yapmıştı.