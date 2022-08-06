KPSS'de ön rapor tamam! Kopya iddiaları sonrası inceleme başlamıştı: 3 soru birebir, 10 soru ise benzer

KPSS'nin birinci oturum sınav sorularının Yediiklim yayınevine ait yayınlarda yer alan sorularla aynı olduğu iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. DDK ile Başsavcılığın koordineli yürüttüğü soruşturmada, ön rapor hazırlandı. Raporda, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri soruları ile sosyal medyada aynı olduğu iddia edilen sorular karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edilirken, 10 soruda da benzerlikle olduğu belirlendi.
SORULARI HAZIRLAYANLAR İFADE VERİYOR
Devlet Denetleme Kurulu, ÖSYM'de yaptığı inceleme kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyon üyelerinin ifadelerine başvurdu. İfadelerin yanı sıra ÖSYM ile Yediiklim yayınevi çalışanları ile yöneticilerinin telefon arama ve baz kayıtları da incelemeye alındı.
NE OLMUŞTU?
KPSS sınavının ardından, sınava giren adayla lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.
3 SORU BİREBİR AYNI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma, savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu benzerlik olduğu iddia edilen soruların incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. İlk tespitlere göre hazırlanan raporda, 3 sorunun birebir aynı olduğu aktarılırken, başka sorularda da benzerlikler görülmesi ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi.