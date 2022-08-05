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    • 01.03.2023 23:01
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    Meral Akşener, kendisine soru soran başörtülü genç kızı azarladı parmak salladı!

    Yalova'da esnaf ziyareti yapan Meral Akşener, kendisine soru soran genç kıza azarlar şekilde cevap verdi. Genç kıza parmak sallayıp, öfkeyle cevap veren Akşener'in sinirden elinin titrediği de dikkatlerden kaçmadı. Akıllara ise Meral Akşener'in 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanlığı yaptığında, "Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak" sözleri geldi.

    Meral Akşener, kendisine soru soran kızı azarladı parmak salladı!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnafları ziyaret etti.

    BU NE KİN BU NE ÖFKE?

    Ziyaret sırasında bir genç kız Akşener'e uyuşturucu ile mücadeleyle yönelik soru yöneltti. Genç kızın sorusuna oldukça sert bir üslupla cevap veren Akşener'in öfkeli anları kameraya yansıdı.

    GENÇ KIZA BÖYLE Mİ CEVAP VERİLİR?

    Akşener'in videoda sorusunu yanıtladığı genç kıza karşı tavrı gündem oldu. Videoda öfkeli bir şekilde cevap verdiği görülen Akşener'in tavrı, genç kızın korkmasına sebep oldu.

    DÖVSEYDİN BARİ...

    Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

        "Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış.

        28 ŞUBAT'I DESTEKLEMİŞTİ

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Akşener, kendisinin İçişleri Bakanı olduğu 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak "Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." açıklamasında bulundu.



        İÇİŞLERİ BAKANI OLDUĞU DÖNEMİ UNUTTU
        Akşener'in bu sözleri Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Hemşirelik Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenindeki saldırıyı akıllara getirdi.

        Başörtülü oldukları için törene katılmalarına izin verilmeyen öğrenciler Zöhre Kınık ve Hülya Öztaş, "Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok" denilerek sahneden indirilmişti.



        Akşener ise o dönemde yaptığı bir açıklamada 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' demişti.



            AKŞENER: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
            28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.



            Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.

            Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?

            Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!

            Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?

            Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.



            Birand: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan.

            Akşener: Evet

            Birand: Ve bir tülü uygulanamıyor.

            Akşener: Uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak.
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            Haberler Güncel Meral Akşener, kendisine soru soran başörtülü genç kızı azarladı parmak salladı!
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