Dikkat çeken Macron ve Scholz detayı! Erdoğan - Putin samimiyeti karelere yansıdı

MACRON VE SCHOLZ, 4 METRELİK MASADA OTURDU

Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4 metre uzunluğundaki masada görüşmüştü.

Putin'in görüşmelerini 4 metrelik masada yapmasının çeşitli göndermeler içerdiği öne sürülürken, Başkan Erdoğan'da ise durum çok farklı oldu.