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    • Güncel
    • 05.08.2022 17:40
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    • 05.08.2022 17:40
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    Dikkat çeken Macron ve Scholz detayı! Erdoğan - Putin samimiyeti karelere yansıdı

    Dünya Soçi'de düzenlenen Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasındaki zirveye kilitlenirken, Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmelerinde kullandığı 4 metrelik masayı kurdurmaması ve Erdoğan ile samimiyeti dikkat çekti.

    Erdoğan - Putin samimiyeti karelere yansıdı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye gitti.

    Bir araya gelen iki liderin görüşmesi saat 15.20'de başladı.

    Görüşmede Suriye'ye yapılması muhtemel sınır ötesi harekat, tahıl koridorundaki son durum ve bölgesel meseleler ele alınırken, iki liderin buluşmasında bir ayrıntı dikkat çekti.

    MACRON VE SCHOLZ, 4 METRELİK MASADA OTURDU
    Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4 metre uzunluğundaki masada görüşmüştü.

    Putin'in görüşmelerini 4 metrelik masada yapmasının çeşitli göndermeler içerdiği öne sürülürken, Başkan Erdoğan'da ise durum çok farklı oldu.

    ERDOĞAN VE PUTİN'İN SAMİMİYETİ, MASAYI ARADAN KALDIRTTTI
    Erdoğan ve Putin oldukça yakın bir şekilde oturarak samimi pozlar verdi.

    Ortaya çıkan kareler, Putin'in Avrupa liderlerine uyguladığı muameleyi akıllara getirirken, Başkan Erdoğan'la olan samimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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    Haberler Güncel Dikkat çeken Macron ve Scholz detayı! Erdoğan - Putin samimiyeti karelere yansıdı
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