Meral Akşener, kendisine soru soran kızı azarladı parmak salladı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnafları ziyaret etti.
BU NE KİN BU NE ÖFKE?
Ziyaret sırasında bir genç kız Akşener'e uyuşturucu ile mücadeleyle yönelik soru yöneltti. Genç kızın sorusuna oldukça sert bir üslupla cevap veren Akşener'in öfkeli anları kameraya yansıdı.
GENÇ KIZA BÖYLE Mİ CEVAP VERİLİR?
Akşener'in videoda sorusunu yanıtladığı genç kıza karşı tavrı gündem oldu. Videoda öfkeli bir şekilde cevap verdiği görülen Akşener'in tavrı, genç kızın korkmasına sebep oldu.
DÖVSEYDİN BARİ...
Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: