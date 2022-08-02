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    • 02.08.2022 10:38
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    • 02.08.2022 11:07
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    CHP'li belediyelerden nasıl yönetilmez dersi: Dikili'de susuz bıraktılar, Karşıyaka'da çöpe mahkum ettiler

    İzmir'in Dikili ilçesinde günlerdir süren su sıkıntısı vatandaşı adeta canından bezdirirken, Karşıyaka'da da çöp skandalı ortaya çıktı. Ormanlık alana atılan moloz ve çöpler nedeniyle oluşan görüntü kirliliği ile koku bölge, halkının günlük yaşamını etkiledi. CHP'li belediyenin konuyla ilgili attığı tek adım çöplerin olduğu bölgeyi demir kapıyla kapatmak olurken, vatandaşlar ve sanayi esnafını çileden çıkardı.

    Karşıyaka’daki ormanlık alan çöplüğe döndü

    İzmir'in tatil beldelerinden Dikili ilçesinde 5 gün boyunca su kesintisi yaşandı. Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Hizmeti aksatma noktasında bir skandal da Karşıyaka Belediyesi'nden geldi.

    ORMANLIK ALAN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
    Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi'nin çöp ve molozlar vatandaşları çileden çıkardı. Ormanlık alana atılan çöp ve molozlar hem doğayı kirletiyor, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Atılan çöp ve molozlar nedeniyle ormanlık alan adeta çöplüğe döndü.

    80'Lİ YILLARI ARATMAYAN GÖRÜNTÜ
    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de yaklaşık 5 gündür su kesintisi yaşandı.

    Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışırken, ortaya çıkan görüntüler 1980'li yılları aratmadı.

        VATANDAŞLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI
        Dikili'deki su çilesinin ardından bu kez de Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi'ndeki çöp ve molozlar vatandaşları çileden çıkardı.

        Küçük Sanayi'nin arkasındaki orman alanı adeta çöplüğe döndü. Karşıyaka Belediyesi'nin ilçedeki çöpleri ve kesilen ağaçları bu bölgeye döktüğü iddia edildi.

        ESNAF VE HALK RAHATSIZ
        Karşıyaka'da yaşayan vatandaşlar ve sanayi esnafı ormanlık alanın adeta çöplüğe çevrilmesinden rahatsız olurken, belediyeyi de görevini yapmaya davet etti.

            Karşıyaka Belediyesi'nin geçen hafta yapılan haberlerin ardından ormanlık alanı çöpten temizlemek yerine, çöplerin olduğu bölgeye girilmemesi için demir kapıyla kapattığı öne sürüldü.

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