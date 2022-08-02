CHP'li belediyelerden nasıl yönetilmez dersi: Dikili'de susuz bıraktılar, Karşıyaka'da çöpe mahkum ettiler

İzmir'in tatil beldelerinden Dikili ilçesinde 5 gün boyunca su kesintisi yaşandı. Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı. Hizmeti aksatma noktasında bir skandal da Karşıyaka Belediyesi'nden geldi.

ORMANLIK ALAN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi'nin çöp ve molozlar vatandaşları çileden çıkardı. Ormanlık alana atılan çöp ve molozlar hem doğayı kirletiyor, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Atılan çöp ve molozlar nedeniyle ormanlık alan adeta çöplüğe döndü.