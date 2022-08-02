Anayasa Mahkemesinden 'trafik cezası' kararı: Yabancı sürücüler kendi cezalarını ödeyecek

Yüksek Mahkeme, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsil edilmesini öngören kuralı Anayasaya aykırı buldu.
YÜKSEK MAHKEMEYE BAŞVURDU
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesinde yer alan "Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir." hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkemeye başvurdu.
CEZA SORUMLULUĞU ŞAHSİ
Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardığı kuralı iptal etti.
Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasanın 38. maddesinin yedinci fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsi olduğunun belirtildiği vurgulandı.
Gerekçede, ceza sorumluluğunun şahsiliğinin Anayasada güvence altına alınan ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olduğuna işaret edildi.
ANAYASA'NIN 38. MADDESİNE AYKIRI
Gerekçede, şunlar kaydedildi:
Cezaların şahsiliğinde amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır.