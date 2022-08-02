Anayasa Mahkemesinden 'trafik cezası' kararı: Yabancı sürücüler kendi cezalarını ödeyecek

ANAYASA'NIN 38. MADDESİNE AYKIRI

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

Cezaların şahsiliğinde amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır.