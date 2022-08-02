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    • 02.08.2022 10:07
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    Anayasa Mahkemesinden 'trafik cezası' kararı: Yabancı sürücüler kendi cezalarını ödeyecek

    'Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, araç sahibinden tahsil edilir' hükmünü Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin, başvurusu olumlu sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi, kuralın ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmadığını açıkladı.

    Anayasa Mahkemesinden emsal ’trafik cezası’ kararı

    Yüksek Mahkeme, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsil edilmesini öngören kuralı Anayasaya aykırı buldu.

    YÜKSEK MAHKEMEYE BAŞVURDU
    Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesinde yer alan "Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir." hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkemeye başvurdu.

    CEZA SORUMLULUĞU ŞAHSİ
    Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardığı kuralı iptal etti.

    Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasanın 38. maddesinin yedinci fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsi olduğunun belirtildiği vurgulandı.

    Gerekçede, ceza sorumluluğunun şahsiliğinin Anayasada güvence altına alınan ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olduğuna işaret edildi.

    ANAYASA'NIN 38. MADDESİNE AYKIRI
    Gerekçede, şunlar kaydedildi:
    Cezaların şahsiliğinde amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır.

        Kural ise Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesini hükme bağlamak suretiyle aracını yabancı sürücülere vermekten başka bir fiili bulunmayan araç sahiplerinin gerçekleştirmediği ya da iştirak etmediği trafik kabahatinden sorumlu tutulmasına ve cezalandırılmasına neden olmaktadır.

        Bu itibarla kural ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kural, Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır.

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