Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti

S. Özer'in Zafer oylarını başka partilere dağıtmasının 2. Nedeni 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti Gaziantep Bld BŞK adayının yaptırdığı ve ödemediği 30 bin TL'yi benden istemesi.Bende ödeme yapmayı reddettim. Zafer Partisi kurulurken tekrar aradı ve istedi, yine reddettim."

NE OLMUŞTU?

İsmail Saymaz, bugün yayınlanan köşe yazısında Metropoll Araştırma'nın son anketinde Zafer Partisi'nin oyunun yüzde 0.5'te kaldığını İYİ Parti'nin oyunun yüzde 14,6 HDP'nin oyunun ise yüzde 9,7 olduğunu ifade etti.