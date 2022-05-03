Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etti

Millet İttifakı'ndaki 6'lı masanın gizli ortağı HDP. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, toplantılarda yer almazken Millet İttifakı'nı dışarıdan yönetiyor. İttifaktaki partilerde de HDP'ye karşı çıkanlar tasfiye ediliyor.
İYİ PARTİ'DE HDP TASFİYELERİ
Son olarak İYİ Parti'de ülkücü kanattan gelenler HDP ile ittifaka karşı çıktığı için tasfiye edilmişti. Yavuz Ağıralioğlu, bu konuda başı çeken isimlerden olmuştu.
ÜMİT ÖZDAĞ, ANKETLERDEKİ HDP OYUNUNU İFŞA ETTİ
İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran ve ülkücü kanattan gelen Ümit Özdağ, Metropoll Araştırma'nın anketlerindeki HDP oyununu ifşa etti ve Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar ile aralarındaki geçen diyalogları aktardı.