AYM'den terör örgütü üyeliğinden cezalandırılan eski Sur Belediye Başkanı Seyid Narin'in başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), sözde "öz yönetim" ilanı yapılan basın açıklamasına katılan eski Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Seyid Narin'in, terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu reddetti. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Narin hakkında, kamuoyunda "hendek olayları" olarak bilinen dönemlere denk gelen bir basın açıklamasına katılması dolayısıyla devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 3 gün gözaltında tutulduktan sonra tutuklanan Narin hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama aşamasında tahliye edilen Narin'e, "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 15 ay hapis cezası verildi, hükümle birlikte de tutuklanması kararlaştırıldı.
Yerel mahkemenin kararının kesinleşmesinin ardından Narin, bir basın açıklamasına dinleyici olarak katılmasının terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyette delil olarak kullanılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.