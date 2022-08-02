Bakan Dönmez'den flaş Akkuyu açıklaması: Kapsamlı bir açıklama yapacağız

Zoteeva, değişimin ardından sahadaki Türk şirketleriyle sözleşme imzalamaya başladıklarını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sahada çalışan Türk yüklenicilerimiz dahil olmak üzere mevcut tüm Türk taşeronlarımızın sözleşmeleri, şu an itibarıyla ya yeniden imzalanmış ya da en yakın zamanda yeniden imzalanacaktır. Projedeki tüm Türk taşeronlarımızla görüştük ve hepsi de bizimle çalışmayı kabul etti. Şu andan itibaren daha yoğun çalışmamız gerekecek. Türk yüklenici şirketlerimizle uzun süredir, güvene dayalı doğru bir ilişki sürdürüyoruz. Ben tüm taşeronlarımıza yürekten inanıyorum ve onları her zaman gönülden destekliyorum."

"AKKUYU NGS'NİN İLK ÜNİTESİNİ 2023 YILINDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Proje inşaatında kendileri için en önemli şeyin insanlar olduğunu anlatan Zoteeva, "Sahada çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve onlara karşı yükümlülüklerin koşulsuz olarak yerine getirilmesi bizim teminatımız altındadır. Onların haklarının asla zarar görmemesi ve korunması konusunun her zaman takibinde olacağız." ifadesini kullandı.