Bakan Dönmez'den flaş Akkuyu açıklaması: Kapsamlı bir açıklama yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sözleşme feshi hakkında konuştu. Bakan Dönmez, "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız." dedi.
AKKUYU NÜKLEER AŞ GENEL MÜDÜRÜ ZOTEEVA, ANA YÜKLENİCİ DEĞİŞİMİNİ DEĞERLENDİRDİ
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projenin ana yüklenicisinin değiştirilmesinin ardından sahada çalışan tüm Türk şirketleriyle sözleşme imzalanmaya başlandığını bildirdi.
Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasından yayınladığı video mesajında, projede ana yüklenici olarak görev yapan Titan 2-IC İçtaş Anonim Şirketi'ni değiştirmeye karar verdiklerini, şirketle olan sözleşmenin 26 Temmuz'da feshedildiğini anımsattı.
Projede ana yüklenici olarak TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile sözleşme imzaladıklarını aktaran Zoteeva, yüklenicinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan bir Türk şirketi olduğunu ifade etti.