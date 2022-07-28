'Ölüm yolu' kabusu İstiklal Tüneli'yle son buldu! 40 yıl bahane ürettiler, Başkan Erdoğan bitirdi

Kış aylarında aileleri ve sürüleri ayıran Ilgaz Dağı yolu, artık ayrılıkların değil, kavuşmanın rotası oldu. Sürücüler, 15 Temmuz İstiklal Tüneli'yle rahat nefes aldı.
ŞOFÖR VE YOLCULARIN KABUSU OLDU
Şairin "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle büyüklüğünü anlattığı, yüceliği şarkılara da konu olan Ilgaz Dağı, zorlu coğrafyası ile canlar yaktı, ocaklar söndürdü. Yağan kar, Ilgaz'ı bir tablo kadar güzel kılsa da, o kar Ilgaz'ı aşmak isteyen şoför ve yolcuların kâbusu oldu.
Her an kayıp yamaca yuvarlanma endişesi ile Ilgaz'ı aşan yolların emekçileri, artık hiçbir endişe yaşamadan 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanıyor.
ANILARI ESKİYECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR
Uzun yıllar Ilgaz'ın derin yamaçlarına paralel direksiyon sallayan şoförler, 2016'da Ilgaz'ı yaran İstiklal Tüneli ile korku ve endişelerini bir kenara bıraktı ancak dağ yolunun anıları eskiyecek gibi görünmüyor. Tünelin yapılmasıyla rahat bir nefes alan vatandaşlar, SABAH'a konuştu.
40 SENEDİR BAHANELERLE YAPAMADILAR
Yıllarca kamyon şoförlüğü yapmış şimdi ise taksi şoförü olan Menderes Uyar, yüklü arabanın zincir takmayınca Ilgaz Dağı'nı çıkmasının mümkün olmadığını söyledi.
Uyar, "Çok kazalar oldu bu dağda. Otobüsler devrildi, taksiler uçtu, kamyonlar devrildi. İnsanlar saatlerce yollarda mahsur kalırdı" dedi.