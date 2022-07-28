'Ölüm yolu' kabusu İstiklal Tüneli'yle son buldu! 40 yıl bahane ürettiler, Başkan Erdoğan bitirdi

Sarıahmetoğlu, "Kastamonu'dan giderken Beşdeğirmenleri geçtiğiniz zaman orada daha rampaya başlamadan önce araçların zincirlerini bağlamaya başlardık. Çünkü rampada duran zincirsiz bir aracın kaymama şansı yok. Mutlaka şarampole ya da dereye yuvarlanma riski vardı" dedi.

BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR VELİNİMET

32 yıldır direksiyon başında ömür tüketen TIR şoförü Emin Halimoğlu, ise eski dağ yolunda yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Halimoğlu şu sözlerle anlattı: Yollar çok kötüydü. Ilgaz'ın zorlu coğrafyası hava şartlarıyla da birleşince yollarda kalırdık, Ilgaz'da yatardık, Çankırı'da beklerdik. Şimdi yollar düzeldi, Ilgaz'a tünel yapıldı, bizim için büyük bir velinimet. Bunlar oldu ama biz de bizden geçtik, çok çile çektik. Ilgaz Tüneli'nin yapılmasından biz çok memnunuz, kardı, kıştı, zincirdi düşünmüyoruz.