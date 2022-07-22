Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eyüpsultan'da 41 eserin açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yaptı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bugün burada toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. İlçemizin sembol kulübü için gençlerimize her türlü hizmet verecek tesis inşa edildi. Futbol kompleksi ile birlikte çok sayıda spor tesisi tamamlandı. Aşevi kuruldu. 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Pek çok hzimet Eyüpsultanlılar'ın emrine verildi. Yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.
Eyüpsultan'da yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. İlçemize ne söz verdiysek hepsini de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu. Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. Bizlerde görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bunun için emek, vakit vermek gerekir. Bu işi ajandasından arta kalan vakitlerde yapılacak hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir. Salgın dönemini 100 bine yakın kayıpla ama insanlarımıza en üst düzey sağlık hizmetini vererek geride bıraktık.
BU İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ
Biraz sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde BM Genel Sekreteri'nin de katılımıyla, Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile ilgili alakalı sıkıntıları aşacak, imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz.