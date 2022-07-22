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    • 22.07.2022 15:22
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    Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eyüpsultan'da 41 eserin açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı’nda toplu açılış programına katılıdı. Program kapsamında yüzme havuzlarından spor salonlarına 41 eser, kurdelesi kesilerek hizmete girdi. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu. Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yaptı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Bugün burada toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. İlçemizin sembol kulübü için gençlerimize her türlü hizmet verecek tesis inşa edildi. Futbol kompleksi ile birlikte çok sayıda spor tesisi tamamlandı. Aşevi kuruldu. 43 adet park ve peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Pek çok hzimet Eyüpsultanlılar'ın emrine verildi. Yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

    Eyüpsultan'da yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. İlçemize ne söz verdiysek hepsini de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu. Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. Bizlerde görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bunun için emek, vakit vermek gerekir. Bu işi ajandasından arta kalan vakitlerde yapılacak hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir. Salgın dönemini 100 bine yakın kayıpla ama insanlarımıza en üst düzey sağlık hizmetini vererek geride bıraktık.

    BU İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ
    Biraz sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde BM Genel Sekreteri'nin de katılımıyla, Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile ilgili alakalı sıkıntıları aşacak, imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz.

        GÖZÜ DOYMAZLARIN HESAPLARINI ELLERİNE TUTUŞTURMAKTA KARARLIYIZ
        Dengesiz fiyatlamalar yavlş yavaş durulmaya, yerli yerine oturmaya başladı. Günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyouz. Gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız.

        Türkiye'yi 20 yıldır nasıl her badireden kurtarmışsak inşallah bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyorum.

        BU ESERLER BİRER MEDENİYET MEYDAN OKUMASIDIR
        Şimdi Levent'te Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, inşallah bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Köprülere, tünellere bakıp sadece beton, demir görenin idraki kapanmış demektir. Bu eserler birer medeniyet meydan okumasıdır.

            Her kim Ayasofyası'ndan Eyüp Sultanı'na, eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar ülkenin değerlerine saldırıyorsa bilin ki gerisinde bir hazımsızlık sorunu vardır.

            Şimdi bir 6'lı masa kurmuşlar. Masanın altındaki ile beraber 7... 2023'te milli iradenin üstünlüğü konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. İnşallah 2023 imtihanından alnımızın akıyla çıkarak bu kutlu yürüyüşü menzilimize ulaştıracağız.



            Erdoğan'ın açılışı yaptığı eserlerle ilgili, "Eyüpsultan'a Değer, 41 Eser" isimli bir kitapçık hazırlandı. Eserlerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kitapçık, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinde dijital olarak da yayımlandı.

            41 KERE MAŞALLAH
            Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı eserler şöyle:
            Bağımsızlık Köyü
            Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular)
            Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin)
            Matematik Evi

                Eyüpsultan Aile Akademisi ve Anaokulu
                Çiftalan Plajı
                Alibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme Çalışması
                Kaykay Pisti
                Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi


                Eyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç Kütüphanesi
                Kemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün Salonu
                Yeşilpınar Muhtarlık Binası
                Kurt Kemeri Piknik Alanı Düzenlemesi
                Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık Alanları


                Yeşilpınar ve Esentepe Camileri
                Karadolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleri
                İslambey Kültür Evi
                Sosyal Market
                Rehberlik Araştırma Merkezi
                Rami Sosyal Tesisi


                    Rami Kültür Evi, Eyüpsultan Merkez
                    Yeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları
                    46 Adet Park ve Peyzaj Düzenlemesi
                    Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği
                    Rami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi, Eyüpspor Akademisi Tesisi
                    Tarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi


                    Eyüpsultan Geleneksel Türk Sporları Merkezi
                    Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5. Levent ASM ve Muhtarlık Binası
                    İstiklal Kütüphanesi (Eski Karakol)


                    Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi
                    Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Merkezi
                    Eyüpsultan Aşevi
                        İmzalar bugün İstanbul’da atılacak
                        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eyüpsultan'da 41 eserin açılışında önemli açıklamalar
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