Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eyüpsultan'da 41 eserin açılışında önemli açıklamalar

Eyüpsultan'da yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil. İlçemize ne söz verdiysek hepsini de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu. Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. Bizlerde görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bunun için emek, vakit vermek gerekir. Bu işi ajandasından arta kalan vakitlerde yapılacak hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir. Salgın dönemini 100 bine yakın kayıpla ama insanlarımıza en üst düzey sağlık hizmetini vererek geride bıraktık.