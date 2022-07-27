Başkan Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti! 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu yere yeni stadyum

ATO üyelerini ihracata, e-ticaret ve e-ihracata yönlendirmek için "İhracat Seferberliği" ile "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" adları altında eğitim programları düzenlediklerini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz bu eğitimler ve açacağımız Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile halen 7 bin 500 civarında olan ihracatçı firma sayımızı en kısa sürede 10 bine, birkaç yıl içinde de 15 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İhracata yönelik bu çalışmalarımız istihdam artışına da katkı sağlıyor."

Baran, ATO'nun dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.



