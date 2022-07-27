Altılı masa bu işe çok bozulacak! CHP artık gizlemiyor: Adayımız Kılıçdaroğlu

CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

Millet İttifakı'nın en büyük partisinin CHP olduğunu anımsatan Ağbaba, "İttifakın kurucusu ve bugüne gelmesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizim adayımız da Kemal Kılıçdaroğlu. Ama 6'lı masanın alacağı karar önemli. Bir kez daha Malatya'da da ifade edelim ki CHP'nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK'sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Partimizde de adaylık tartışması bu kadardır. Onun dışındaki sözler bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

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