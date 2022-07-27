Altılı masa bu işe çok bozulacak! CHP artık gizlemiyor: Adayımız Kılıçdaroğlu

6'lı masanın ortak aday krizinde sular durulmuyor. Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile diresek teması sürerken, Gelecek ve DEVA Partisi birbirine girmiş durumda. Küçük ortaklar Saadet ve Demokrat Parti ise duruma göre pozisyon alma çabasında. HDP'nin Akşener ve Yavaş'ın üzerini çizmesi krizi kör düğüme çevirmiş durumda.
Bütün bu yaşananlara karşın CHP ise; kendi adayını netleştirmişe benziyor. Masanın sıcak bakmamasına karşın İmamoğlu ve Yavaş'ı sindirmeyi başaran Genel Başkan Kılıçdaroğlu mitinglere başlamış durumda. Bu durum artık parti içinde de açıkça dillendiriliyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en alttaki üyesinden en üstteki üyesine kadar hepsinin uzlaştığı Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.