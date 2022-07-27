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    • 27.07.2022 16:22
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    • 27.07.2022 16:35
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    Altılı masa bu işe çok bozulacak! CHP artık gizlemiyor: Adayımız Kılıçdaroğlu

    AK Parti iktidarına karşı bir araya gelen 6 benzemez partinin bir araya gelerek oluşturduğu masada, adaylık çıkmazı gün geçtikçe büyüyor. Ortak aday fikrinde birleşen ama bir türlü adayını bulamayan masada, her parti farklı isimler gelirken HDP'nin de tartşmalara dahil olma çabası krizi büyütüyor. Ancak masanın büyük ağabeyi CHP'de isim artık netleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Adayımızı Kılıdarçoğlu" dedi.

    CHP artık gizlemiyor: Adayımız Kılıçdaroğlu

    6'lı masanın ortak aday krizinde sular durulmuyor. Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile diresek teması sürerken, Gelecek ve DEVA Partisi birbirine girmiş durumda. Küçük ortaklar Saadet ve Demokrat Parti ise duruma göre pozisyon alma çabasında. HDP'nin Akşener ve Yavaş'ın üzerini çizmesi krizi kör düğüme çevirmiş durumda.

    Bütün bu yaşananlara karşın CHP ise; kendi adayını netleştirmişe benziyor. Masanın sıcak bakmamasına karşın İmamoğlu ve Yavaş'ı sindirmeyi başaran Genel Başkan Kılıçdaroğlu mitinglere başlamış durumda. Bu durum artık parti içinde de açıkça dillendiriliyor.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en alttaki üyesinden en üstteki üyesine kadar hepsinin uzlaştığı Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

        6'LI MASANIN UZLAŞACAĞI ADAY!
        Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) ziyaretinde basın mensuplarının, altılı masanın adayının kim olacağı yönündeki sorusunu cevaplandıran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6'lı masanın uzlaşacağı bir adayla 2023 seçimlerinde milletin karşısına çıkacaklarını söyledi.

        CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU
        Millet İttifakı'nın en büyük partisinin CHP olduğunu anımsatan Ağbaba, "İttifakın kurucusu ve bugüne gelmesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizim adayımız da Kemal Kılıçdaroğlu. Ama 6'lı masanın alacağı karar önemli. Bir kez daha Malatya'da da ifade edelim ki CHP'nin en alttaki üyesinden en üstteki MYK'sına kadar hepsinin üzerinde uzlaştığı aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Partimizde de adaylık tartışması bu kadardır. Onun dışındaki sözler bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

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