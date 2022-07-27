Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı toprağa verildi! Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup...

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51) toprağa verildi.



Yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da kanser tedavisi gören Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, önceki gün hayatını kaybetti. AK Parti'den 3 dönemdir Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı yapan Yılancı için ilçe belediye binası önünde tören düzenlendi.





Cemre Su, Merve Nur ve Damla isminde 3 kızı bulunan Başkan Şahin Yılancı'nın eşi Zehra Yılancı, cenazede taziyeleri gözyaşları ile kabul etti. 3 yaşındaki Cemre Su Yılancı, babasının ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılıp ağladı.



BİNALİ YILDIRIM, MEKTUBU OKUDU

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldırım, Başkan Yılancı'nın tedavi sürecinde telefon görüşmesi yaptığı Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu.

Mektupta, Yılancı'nın Erdoğan ile yaptığı görüşmeden dolayı moral bulduğu ve mutluluğunu dile getirdiği ifadeler yer aldı.



'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de Yılancı ile son görüşmesini anlatarak, "En son hastanede ziyaret etmiştim. Konuştuk, ayağa kalktı, şakalaştık. Benim ayrılmamdan sonra yoğun bakıma kaldırılmış. Gereken her şey yapıldı ama Rabb'imin takdiri böyleymiş. Acımız çok büyük. Bu toprakların yetiştirdiği cesur, kararlı, ilkeli, yiğit evlatlardan bir tanesiydi. 21 yıl önce ilk tanıştığımızda Şebinkarahisar'ın il olmasını istediğini söylemişti. Şebinkarahisar il olmadı ama görüntüsüyle, altyapısıyla Şebinkarahisar'ı il görünümüne kavuşturdu" dedi.





Konuşmaların ardından törene katılanlar Şahin Yılancı'nın anısına oluşturulan taziye defterine duygularını yazdı.

Şahin Yılancı'nın cenazesi, törenin ardından Tekışık Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında defnedildi.

Törene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ile Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile Yılancı'nın ailesi, ilçede yaşayanlar ve çok sayıda kişi katıldı.