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    • 21.07.2022 09:11
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    • 21.07.2022 09:54
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    Teslim olan PKK'lı terörist Merdan Rüştü Ovalıoğlu itiraf etti: Kandil'den Selahattin Demirtaş'a 16 milyon döviz!

    HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olduğu teslim olan PKK'lı terörist Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun itirafıyla bir kez daha açığa çıktı. Merdan Rüştü Ovalıoğlu Ovalıoğlu, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın Selahattin Demirtaş’a, HDP Eş Başkanı olduğu dönemde, seçim çalışmasında kullanılmak üzere para 16 milyon dolar ya da euro gönderdiğini itiraf etti.

    Kandil’den Demirtaş’a para aktı!

    Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP'nin Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a terör örgütü PKK tarafından milyon dolarlar aktarıldığı ortaya çıktı.

    Gri listede aranırken terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Leheng Dersim Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, terör örgütünün HDP'yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık-Selahattin Demirtaş ilişkilerine dair yeni bilgiler verdi.

    2014-2016 yılında Kandil'de şoförlük yaptığı ve o tarihlerde Türkiye'den terör kamplarına giden tüm isimleri bizzat gördüğü için kritik bilgilere sahip olan Ovalıoğlu, Demirtaş için, "Kendisini birkaç defa Kandil alanında gördüm" dedi.

    CEMİL BAYIK'TAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DÖVİZ AKTI
    Ovalıoğlu, 25 Haziran 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinde Demirtaş ile ilgili bildiklerini şöyle anlattı:

    "Kendisi (Demirtaş) KCK/TM (KCK Türkiye Meclisi) karargahında üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok fazla sevilmediğini biliyorum. HDP Eş Genel Başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar ya da euro parayı Kamuran Yüksek ve Yahya Figan üzerinden gönderdi."

    KANDİL'İN YAZDIĞI METİN OKUNDU
    Ovalıoğlu, Kandil'in 35 kişinin öldüğü ve onlarca şehrin savaş alanına çevrildiği Kobani olaylarını nasıl başlattığı ve HDP'ye giden talimatlarının da tanığı... Yenişafak'ın haberine göre Ovalıoğlu o olayları ise şöyle itiraf etti:

    "6 Ekim 2014 günü HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrıyı biliyorum. Bu çağrının yapıldığı gün Irak'ta Metina alanında üst düzey örgüt mensuplarının katılımı ile KCK/TM Karargahında bir toplantı yapılmıştı. Kararlara ilişkin Zerrin (Kod adı) tarafından hızlı şekilde bilgisayar ortamında yazılan metin taslağı hafıza kartlarına atılarak kuryeler aracılığı ile Kamuran Yüksek ya da Yahya Figan'a iletildi. HDP Genel Merkezi'nce 6 Ekim 2014 günü yapılan çağrı metinde geçen cümleler Zerrin'in dokümanı yazarken tekrarladığı cümlelerdi."

        GÖRDÜĞÜ TÜM HDP'LİLERİ ANLATTI
        Merdan Rüştü Ovalıoğlu, 2 Eylül 2018'de Irak'ta teslim olan dört teröristten biriydi. Özel Kuvvetler'e bağlı birlikler, Ovalıoğlu ile diğer 3 teröristi Habur sınırından görevlilere teslim etti.

        Ovalıoğlu geçen ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Demirtaş'ın da aralarında olduğu onlarca HDP'li Kandil'i ziyaretleri ve elebaşlarıyla ilgili ifade verdi. Savcılığa yansıyan bilgilerin birçok HDP'li zor durumda bırakacağı belirtiliyor.

        HDP VE DEMİRTAŞ 6'LI MASAYI ESİR ALIYOR
        Öte yandan Cumhurbaşkanı seçimleri için Kürt seçmeni ikna etme çabaları sonuçsuz kalan 6'lı masanın, ipleri tamamen HDP'nin eline geçmiş durumda. Ortak aday konusunda masanın altından rest çeken HDP, istedikleri aday çıkmaması durumunda kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu.

        İP Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerinin üzerini çizen HDP, kendi adayını dayatıyor. Çaresiz kalan ama seçmenin tepkisinden de çekinen 6'lı masa ise yeni formüllerle HDP'yi şirin gösterme çabasında.

        DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN ŞANTAJ YAPIYOR
        Tüm kozlar eline geçen HDP ise, durumdan istifade kamuoyunda pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Terör suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş peş peşe verdiği röportajlarla masaya şantaj yaparken bir yandan da 'Türkiye açılımı' zırvasını dile getirdi.

        Türkiye'nin bölünme, silah ve şiddet korkusunda kurtulması gerektiğini belirten Demirtaş, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek istediğini dillendirdi.

        HDP'NİN PKK İLE BAĞLANTISI YOKMUŞ!
        Seçmene şirin gözükmek adına süslü laflar söyleyen Demirtaş, partisinin PKK terör örgütüyle bağlantısının olmadığını söylecek kadar yalana sarılmaktan çekinmedi. PKK'nın silah bırakması gerektiğini söyleyen Demirtaş, bunun için yeni bir açılımı işaret etti.
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        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Güncel Teslim olan PKK'lı terörist Merdan Rüştü Ovalıoğlu itiraf etti: Kandil'den Selahattin Demirtaş'a 16 milyon döviz!
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