Teslim olan PKK'lı terörist Merdan Rüştü Ovalıoğlu itiraf etti: Kandil'den Selahattin Demirtaş'a 16 milyon döviz!

KANDİL'İN YAZDIĞI METİN OKUNDU

Ovalıoğlu, Kandil'in 35 kişinin öldüğü ve onlarca şehrin savaş alanına çevrildiği Kobani olaylarını nasıl başlattığı ve HDP'ye giden talimatlarının da tanığı... Yenişafak'ın haberine göre Ovalıoğlu o olayları ise şöyle itiraf etti:

"6 Ekim 2014 günü HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrıyı biliyorum. Bu çağrının yapıldığı gün Irak'ta Metina alanında üst düzey örgüt mensuplarının katılımı ile KCK/TM Karargahında bir toplantı yapılmıştı. Kararlara ilişkin Zerrin (Kod adı) tarafından hızlı şekilde bilgisayar ortamında yazılan metin taslağı hafıza kartlarına atılarak kuryeler aracılığı ile Kamuran Yüksek ya da Yahya Figan'a iletildi. HDP Genel Merkezi'nce 6 Ekim 2014 günü yapılan çağrı metinde geçen cümleler Zerrin'in dokümanı yazarken tekrarladığı cümlelerdi."