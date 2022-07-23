HDP'li Selahattin Demirtaş kara senaryoda görev mi bekliyordu? 15 Temmuz'dan aylar önce ABD'ye verdiği röportaj ortaya çıktı

Meseleyi köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok çok çarpıcı ifadelere yer verdi.

Altınok "HDP için böyle bir kara senaryoda "görev" mi istiyordu?" sorusunu sordu.

Altınok şunları kaleme aldı;

"4 Mart 2016 tarihli bir haber. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Washington Post'tan David Ignatius'a açıklamalarda bulunmuş.

Telefon bağlantısıyla gazeteye röportaj veren Demirtaş iddialı şekilde "Türkiye'de yaz aylarında bir iç savaş çıkabilir" demiş...

"Birçok Kürt ve Türk ölebilir ve bu durum bir etnik savaşa yol açabilir" diye uyarmış.

Evet, 15 Temmuz işgal amaçlı askeri darbe girişiminden 4 ay önce.

O gece FETÖ'cüler Batı'da kalkışmadayken PKK'nın da Doğu illerinden hareketlendiği ancak Kandil'in daha sonra pasif pozisyon almakta karar kıldığını biliyoruz?

Acaba Demirtaş, öngörüsünde bu süreçten mi bahsediyordu?

Ve bunları ABD'ye niçin anlatıyordu?

HDP için böyle bir kara senaryoda "görev" mi istiyordu?

Nasıl bir kirli pazarlığın içindeydi?

HDP eş başkanları halen görevde olduğu halde bugünlerde "önderlik" gibi racon kesen, cezaevinden sık sık tweet atan Demirtaş anlatsa da öğrensek."

DESTEK İSTEDİ

Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın söz konusu röportajda terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'yi kastederek "Suriye'deki Kürt güçlerinin terörle mücadelede çok etkili bir güç olduğunu" iddia etti. Demirtaş "Biz Kürtler Ortadoğu'da IŞİD barbarlığına karşı en etkili güç haline geldik. Dünyanın neden bize yönelik saldırılara sessiz kaldığını anlamıyoruz" ifadeleriyle destek istedi.

DEMİRTAŞ'I KANDİL FONLUYOR

Öte yandan terör suçlarından tutuklu bulunan HDP'nin Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a terör örgütü PKK tarafından milyon dolarlar aktarıldığı da ortaya çıktı.

Gri listede aranırken terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Leheng Dersim Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, terör örgütünün HDP'yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık-Selahattin Demirtaş ilişkilerine dair yeni bilgiler verdi.

2014-2016 yılında Kandil'de şoförlük yaptığı ve o tarihlerde Türkiye'den terör kamplarına giden tüm isimleri bizzat gördüğü için kritik bilgilere sahip olan Ovalıoğlu, Demirtaş için, "Kendisini birkaç defa Kandil alanında gördüm" dedi.