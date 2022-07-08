Selahattin Demirtaş'ın terör yalanları! Siyaset itirafı: Ben bir fırıldağım

Her fırsatta 6'lı masa ile siyasi ortaklık yapmadığını kamuoyuna kanıtlamaya çalışan terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'ya verdiği desteği gizlemeye çalıştı. Yalan ve kamuoyunu aldatmaya devam eden Demirtaş'ın "siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağı" şeklindeki açıklamalarına Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür tepki gösterdi.
KANDİL'E TESLİM OLMAYARAK SEN YAPSAYDIN
Demirtaş'ın PKK'dan korktuğu için terörün kaynağıyla ilgili tek kelime etmediğini belirten Övür, "Kendisi "beyaz kefen giyip" PKK vesayetine meydan okuyamadı. Şimdi kalkıp, hiç sıkılmadan 6'lı masaya cesaret öneriyor: "Siyasette değişim yürek ister, cesaret ister. İstediğiniz kadar bilgiye ve deneyime sahip olun, cesaretiniz yoksa değişimi başlatamazsınız." İyi de bu önerdiğini zamanında Kandil'e teslim olmayarak sen yapsaydın." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
DEMİRTAŞ'IN ÇIKIŞI VE 'FIRILDAK' SİYASETÇİ
Hiçbir değişim işaretinin olmadığı, tam tersine teröre desteğin sürdüğü HDP Kongresi geride kalırken, devreye yargılaması süren ve terörü övmekten 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edilen Selahattin Demirtaş'ın, "siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağı" gibi içi boş bir açıklama yapması muhalefet cephesini "sevince" boğdu.
Meğer ne çok Demirtaş hayranı varmış, öve öve bitiremiyorlar. Oysa Demirtaş'ın söylediklerinin siyaseten hiçbir anlamı yok. Bir kere bu ülkede "şiddeti" bir siyaset aracı olarak kullanan kim?
Adını neden koymuyor, neden PKK terörü demiyor ya da diyemiyor? Aslında bal gibi biliyor ama hem korkuyor hem de o yöntemin doğruluğuna inandığı için söyleyemiyor.
Bu gerçeği 6'lı masa ve fondaş medya görmek istemese de terörün nasıl bir melanet olduğunu bizzat yaşayan Kürt aydınları görüyor ve biliyor.
Yazar Orhan Miroğlu şöyle diyor:
"Demirtaş, 'siyasetin silahla bir arada olamayacağını' keşfetti birden ve 'Türkiye açılımı' yapmaya davet etti HDP'yi! Türkiye açılımı değil İP'e doğru bir açılım bu!" Yazar Aytekin Yılmaz ise, "Demirtaş, katilin adını söyleyemez" diyor ve ekliyor:
"Selahattin Demirtaş son yazısında 'Siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını' yazmış, ama şiddeti kimin uyguladığını yazmamış. Yazamaz da, yazdığı gün siyaseten bittiği gündür.
O da bunu biliyor ve katilin adını söylemiyor!" Demirtaş'ın PKK'ya ilişkisi bundan daha iyi anlatılamaz. Korkar ve tek kelime edemez. Bunu eşbaşkanı olduğu HDP'nin 2015 seçimlerinde yüzde 13 oy alıp 80 milletvekili çıkardığında gördük. Kendisi "beyaz kefen giyip" PKK vesayetine meydan okuyamadı. Şimdi kalkıp, hiç sıkılmadan 6'lı masaya cesaret öneriyor:
"Siyasette değişim yürek ister, cesaret ister. İstediğiniz kadar bilgiye ve deneyime sahip olun, cesaretiniz yoksa değişimi başlatamazsınız." İyi de bu önerdiğini zamanında Kandil'e teslim olmayarak sen yapsaydın.