Selahattin Demirtaş'ın terör yalanları! Siyaset itirafı: Ben bir fırıldağım

Her fırsatta 6'lı masa ile siyasi ortaklık yapmadığını kamuoyuna kanıtlamaya çalışan terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'ya verdiği desteği gizlemeye çalıştı. Yalan ve kamuoyunu aldatmaya devam eden Demirtaş'ın "siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağı" şeklindeki açıklamalarına Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür tepki gösterdi.

KANDİL'E TESLİM OLMAYARAK SEN YAPSAYDIN

Demirtaş'ın PKK'dan korktuğu için terörün kaynağıyla ilgili tek kelime etmediğini belirten Övür, "Kendisi "beyaz kefen giyip" PKK vesayetine meydan okuyamadı. Şimdi kalkıp, hiç sıkılmadan 6'lı masaya cesaret öneriyor: "Siyasette değişim yürek ister, cesaret ister. İstediğiniz kadar bilgiye ve deneyime sahip olun, cesaretiniz yoksa değişimi başlatamazsınız." İyi de bu önerdiğini zamanında Kandil'e teslim olmayarak sen yapsaydın." ifadelerini kullandı.