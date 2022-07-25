Başkan Erdoğan, NATO temaslarının perde arkasını anlattı: "Siz ne yapacaksınız Emmanuel?"

"SİZ NE YAPACAKSINIZ BÖYLE DEVAM MI EDECEKSİNİZ?"

Sadece İsveç ve Finlandiya değil; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya böyle. Diğer İskandinav ülkelerinin tamamı böyle. Liderlerle görüşmede ben bunu kendilerine söyledim. Emmanuel ile yaptığım görüşmede, "Siz ne yapacaksınız böyle devam mı edeceksiniz?" dedim. "Bu böyle devam ederse, önümüze geldiği anda kusura bakmayın, bizim Parlamentomuz var, bu işe olumlu bakmaz" dedim.