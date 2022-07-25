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    • 25.07.2022 21:58
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    • 25.07.2022 22:01
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    Başkan Erdoğan, NATO temaslarının perde arkasını anlattı: "Siz ne yapacaksınız Emmanuel?"

    Başkan Erdoğan, katıldığı ortak yayında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, NATO'daki temaslarının perde arkasını anlattı. Avrupalı liderlerle konuşan Erdoğan, "Emmanuel ile yaptığım görüşmede, "Siz ne yapacaksınız böyle devam mı edeceksiniz?" dedim. "Bu böyle devam ederse, önümüze geldiği anda kusura bakmayın, bizim Parlamentomuz var, bu işe olumlu bakmaz" dedim." dedi.

    Siz ne yapacaksınız Emmanuel?

    Başkan Erdoğan gündeme dair soruları yanıtladı. NATO'daki temaslarının detaylarını anlatan Erdoğan Avrupalı liderlerin teröre desteklerini yüzlerine söylediğini aktardı.

    İSVEÇ SOMUT ADIM ATMAKTAN ÇOK UZAKTA GÖZÜKÜYOR

    Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

    Kesinlikle Türkiye'den bu konuda bir taviz beklenmesin. Görüşmeleri yaptık. Gel gör ki hemen ertesi gün yine teröristler Stokholm caddelerinde gösteri yapıyorlar. Finlandiya'da gösteri yapıyorlar.

    İsveç somut adım atmaktan çok uzakta gözüküyor. Terör propagandası dahil, terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu bir yaklaşım beklemesinler.

    ORADA İSTİHBARATIMIZ VAR NEREDE NE OLDUĞUNU ANINDA TAKİP EDİYORUZ

    Bu iş zannedildiği gibi kolay değil. Tamam hemen NATO'ya alsınlar... Yok böyle bir şey. Biz orada da bütün arkadaşlara bunu söyledik. Süreç bu şekilde işliyor.

    Madrid'teki bir davettir. Neticesini de bu eylemler belirleyecek. Siz teröristleri caddede koruma altında yürütürseniz, biz de bunları takip ediyoruz. Orada istihbaratımız var nerede ne olduğunu anında takip ediyoruz.

        "SİZ NE YAPACAKSINIZ BÖYLE DEVAM MI EDECEKSİNİZ?"

        Sadece İsveç ve Finlandiya değil; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya böyle. Diğer İskandinav ülkelerinin tamamı böyle. Liderlerle görüşmede ben bunu kendilerine söyledim. Emmanuel ile yaptığım görüşmede, "Siz ne yapacaksınız böyle devam mı edeceksiniz?" dedim. "Bu böyle devam ederse, önümüze geldiği anda kusura bakmayın, bizim Parlamentomuz var, bu işe olumlu bakmaz" dedim.
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