Başkan Erdoğan, NATO temaslarının perde arkasını anlattı: "Siz ne yapacaksınız Emmanuel?"

Başkan Erdoğan gündeme dair soruları yanıtladı. NATO'daki temaslarının detaylarını anlatan Erdoğan Avrupalı liderlerin teröre desteklerini yüzlerine söylediğini aktardı.
İSVEÇ SOMUT ADIM ATMAKTAN ÇOK UZAKTA GÖZÜKÜYOR
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
Kesinlikle Türkiye'den bu konuda bir taviz beklenmesin. Görüşmeleri yaptık. Gel gör ki hemen ertesi gün yine teröristler Stokholm caddelerinde gösteri yapıyorlar. Finlandiya'da gösteri yapıyorlar.
İsveç somut adım atmaktan çok uzakta gözüküyor. Terör propagandası dahil, terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu bir yaklaşım beklemesinler.
ORADA İSTİHBARATIMIZ VAR NEREDE NE OLDUĞUNU ANINDA TAKİP EDİYORUZ
Bu iş zannedildiği gibi kolay değil. Tamam hemen NATO'ya alsınlar... Yok böyle bir şey. Biz orada da bütün arkadaşlara bunu söyledik. Süreç bu şekilde işliyor.
Madrid'teki bir davettir. Neticesini de bu eylemler belirleyecek. Siz teröristleri caddede koruma altında yürütürseniz, biz de bunları takip ediyoruz. Orada istihbaratımız var nerede ne olduğunu anında takip ediyoruz.