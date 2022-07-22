PKK, HDP’nin vekillerini Kandil’de belirlemiş : Listede kimler yok ki!

FATMA KURTALAN

Terörist Ovalıoğlu ifadesinde ilk olarak Fatma Kurtalan'ın Kandil'e ziyaretini detaylarıyla paylaştı. Ovalıoğlu, "Kendisini 2015 yılında Kandil alanında gördüm. O dönem Kandil alanında Zafer Rıha (K)'un yanında gördüm. Kendisini kandil alanına getiren bayan örgüt mensubunun HDP Erbil temsilciliğinde çalışan Şilan (K) olduğunu biliyorum. Ne amaçla kandil alanına geldiğini ve kimler ile görüşmeler yaptığını bilmiyorum" dedi.

"Fatma Kurtalan'ın bir kardeşinin de kırsal alanda olduğunu şifaen biliyorum. Şöyle ki Kandil alanında KCK Yürütme Konseyinde yer alan Rotinda Sarız bana Fatma Adır'a söyle Fatma Kurtalan'ın kardeşi tedavi olması lazım bu notu ilet dedi" ifadelerini kullanan Ovalıoğlu, "Ben Fatma Kurtalan'ın kardeşini görmedim ancak kendisi hakkında iletilen notu Fatma Adır'a iletmiştim" dedi.