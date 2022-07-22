PKK, HDP'nin vekillerini Kandil'de belirlemiş: Listede kimler yok ki!
4 yıl önce Habur Sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim olan 'Leheng Dersim Adil' kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, verdiği ifadesinde HDP'nin milletvekili listesinin Kandil'de hazırlandığını ve adaylarla tek tek görüşüldüğünü söyledi. Teslim olmadan önce gri listede yer alan terörist, Kandil'i ziyaret eden HDP'li vekilleri ve şahit olduğu kirli ilişkileri ifadesinde detaylarıyla anlattı. Kirli işkiler ağı, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda öldürülen teröristin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile sevgili olduğunun ortaya çıkmasıyla ifşa olmuştu.
'Leheng Dersim Adil' kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra verdiği ifadesinde HDP'nin milletvekili listesinin Kandil'de hazırlandığını belirterek bazılarıyla birebir görüşme imkanı yakaladığı bölgede gördüğü isimlerde hakkında bilgi verdi. Listenin başında Fatma Kurtarlan var...
FATMA KURTALAN
Terörist Ovalıoğlu ifadesinde ilk olarak Fatma Kurtalan'ın Kandil'e ziyaretini detaylarıyla paylaştı. Ovalıoğlu, "Kendisini 2015 yılında Kandil alanında gördüm. O dönem Kandil alanında Zafer Rıha (K)'un yanında gördüm. Kendisini kandil alanına getiren bayan örgüt mensubunun HDP Erbil temsilciliğinde çalışan Şilan (K) olduğunu biliyorum. Ne amaçla kandil alanına geldiğini ve kimler ile görüşmeler yaptığını bilmiyorum" dedi.
"Fatma Kurtalan'ın bir kardeşinin de kırsal alanda olduğunu şifaen biliyorum. Şöyle ki Kandil alanında KCK Yürütme Konseyinde yer alan Rotinda Sarız bana Fatma Adır'a söyle Fatma Kurtalan'ın kardeşi tedavi olması lazım bu notu ilet dedi" ifadelerini kullanan Ovalıoğlu, "Ben Fatma Kurtalan'ın kardeşini görmedim ancak kendisi hakkında iletilen notu Fatma Adır'a iletmiştim" dedi.
23. Dönem Van, 27. Dönem HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtalan hakkında; "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Suçu ve Suçluyu Övme", "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
13 Ocak 2012'de gözaltına alınan Kurtalan'ın, sevk edildiği adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan 17 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine girdiği ve 30 Nisan 2013'te tahliye edildiği öğrenildi.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
HDP'li Beştaş hakından konuşan Ovalıoğlu, "Meral Danış Beştaş'ın durumunun Abdullah Öcalan'a İmralı heyeti içerisinde yer alanlar aracılığı ile sordurulduğunu ve Abdullah Öcalan'ın da 'Benim hakkımda konuşmuş ben kendisini affediyorum. Ben size her zaman derim birisi bataklığa bir saç teli dışarıda kalacak kadar batmışsa da o telden tutup çıkarın derim' şeklindeki beyanları KCK Eş Başkanlığına ve KCK/TM Karargâhına ulaştıktan sonra kendisinin HDP'den milletvekili seçilmesi önünde bir engel kalmadığını ve görüşmeler yapmak amacıyla örgüt tarafından 2015 yılı başlarında Kandil alanına çağırıldığını ve görüşmeler yaptıktan sonra milletvekili seçilmesi için izin verildiğini biliyorum." dedi.
Ovalıoğlu, "Bizzat Kandil alanında ben kendisini kullandığım araç ile farklı noktalara götürmüştüm. Birebir aramızda geçen konuşmalarda oldu." ifadesini sözlerine ekledi.