Başkan Erdoğan Kayseri'de! Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli atıldı! Muhalefete salvolar: Onlar anca sökülen musluğu takarlar

Bakanlık tarafından başlatılan demir yolu seferberliğiyle 91 bin 194 kilometre konvansiyonel ana hat, 1213 kilometre hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometre olan mevcut demir yolu ağına ek olarak 357 kilometre konvansiyonel ana hat, 3 bin 515 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor, 6 bin 682 kilometre hatta ise etüt–proje çalışmaları yapılıyor.

AK PARTİLİ MEHMET ÖZHASEKİ: BU KADAR BÜYÜK RAKAMLI BİR YATIRIM İLK DEFA YAPILIYOR

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yapılacak olan toplu açılış töreninin detaylarını anlattı.

Özhaseki şunları söyledi;

"Bugün Kayseri şehri için tarihi bir gün. 6 bin yıllık tarihi olan Kayseri'de bu kadar büyük rakamlı bir yatırım ilk defa yapılıyor. Bir taraftan 30 milyarı bulan gerek kamu gerek mahalli idareler gerekse özel sektöre ait iş yerlerinin açılışı var. Çok önemli fabrikalar ve iş yerleri var..

Burada kamuya ait hastaneler belediyelerimize ait tesisler var. Bir taraftan da senelerdir konuşan belki hayalini düşünü kurduğumuz hızlı trenin de temeli atılacak. Bunların yapım işleri de 24 milyar liralık. Ortalama olarak 54 milyar liralık bir açılış ve temel atma töreni için Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan gelecek.

E KADAR BÜYÜK PROJE VARSA HEPSİNİN ALTINDA ERDOĞAN'IN İMZASI VAR

Burada dolu dolu bir program var. Vatandaşlarımız mitin alanına gelmeye başladılar. Heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyorlar. Kendisi burada çok seviliyor. Dik duruşuyla mazlumların sözcüsü olmasıyla aynı zamanda Kayseri'de ne kadar büyük proje varsa hepsinin altında onun imzası var.

Burada yapılan işlerde belediye başkanlığım zamanında benim yaptığım görülüyor ama ben bunları muhalefet zamanında yapamadım. Projeler için gidip izin alamadım. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzü açmasıyla arkamızda dağ gibi durmasıyla birlikte bu projelerin hepsi gündeme geldi."

3 MİLYAR 476 MİLYON LİRA MALİYETLİ 111 YATIRIMIN AÇILIŞINI YAPACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, açılışlar yapmak üzere Kayseri'ye gelecek. Başkan Erdoğan, toplu açılış töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 3 milyar 476 milyon lira maliyetli 111 yatırımının açılışını yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin büyükşehirler içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olduğunu vurguladı.

Bugün Kayseri'de geldikleri noktanın herkes tarafından takdir edildiğini aktaran Büyükkılıç, adil bir şekilde, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden "önce insan" anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.