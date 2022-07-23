Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2022 08:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2022 19:07
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Kayseri'de! Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli atıldı! Muhalefete salvolar: Onlar anca sökülen musluğu takarlar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 142 kilometre uzunluğundaki Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Öte yandan Başkan Erdoğan, muhalefete sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yavru muhalefet yapabiilr mi? Onlar ancak sökülen musluğu yapabilir" dedi. Erdoğan, "Sosyal medyada nasıl efelendikleri, sırtlarını pışpışlayan büyükelçilerden aldıkları cesaretlere bakmayın" diye konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kayseri’de yatırım günü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 142 kilometre uzunluğundaki Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temel atma törenine katıldı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

    "54 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA GELDİK"

    Kayseri'ye gelirken eli boş gelmek olmaz. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar liraya yatırım. Temelini atacağımız projelerin 24 milyar lirayı buluyor. Bugün Kayseri'ye 54 milyar lira müjdeyle geldik. Kayseri'nin sanayisi, ticareti, Erciyes'i gibi değerlerini mutfağıyla da taçlandırarak kendisine yeni kazanç kapıları açacağından şüphe duymuyorum. Kayseri bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Şehrin gelişimine yapacağı katkıları gördüğümüz için Erciyes Dağı'nın tapusunu şehrimizin yönetimine devretmiştir. Bu şehre yapılan her projenin bizzat takipçisi olduk. Neticelenmesini sağladım. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur.

    "1200 FABRİKALIK OSB'NİN MÜJDESİNİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ"

    Birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla, iftira ile işi sulandırmaya çalışacaktır. 2003 yılında Kayseri'ye yaptığımız ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılmayacağını iddia etmişti. Fabrikaların tamamı hizmette. Şimdi de 1200 fabrikalık OSB'nin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz.

    TOPLAM YATIRIM TUTARI 3 MİLYAR 788 MİLYON TL

    Üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açıyoruz. Gençlik merkezi, yurt yenilemesi, futbol sahası yenilemesi işlemleri tamamlandı. Büryan, Develi, Sarız, Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi. Bugün karşımda bu muhteşem katılımı görünce gerçekten sizlerle ne kadar övünsem azdır, rabbime hamdediyorum. Bana sizler gibi millete hizmet etme şerefini lütfettiği için hamdolsun. Toplam yatırım tutarı 3 milyar 788 milyon lirayı geçen bu tutarı Kayserimize hayırlı olmasını diliyor ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerden özellikle doğmuş bir siyasi olarak belediyelerimizi her anlamda destekliyoruz. Emeği geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik ediyorum. Bugün çeşitli organize sanayi bölgelerinde tamamlanan özel yatırımlarında resmi açılışlarını yapıyoruz.

    "ONLAR YAPSA YAPSA SÖKÜLEN MUSLUĞU TAKARLAR...."

    Bu tesislerin işlemesini sağlayan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm yatırımların şehrimize Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Bunlar bitirip hizmete kattıklarımız. Kayseri'nin konforlu demiryolu seyahatinden faydalanmasını istedik.

    Yerköy Kayseri hattı 147 km uzunluğa sahiptir. Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yavru muhalefet yapabiilr mi? Onlar ancak sökülen musluğu yapabilir. Gürültü kirliliğini azaltmasıyla bu hattın ekonomiye katkısı 10.5 milyar lirayı bulacaktır. Açılışını yaptığımız yatırımlar arasındaki alışveriş merkezimizle Cam Elyaf fabrikamıza yeniden hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz. Bizim siyasetimizi eser ve hizmet siyasetidir. Bu konuda bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız.

    Biz oyunlara gelmeyecek büyük Türkiye inşasından vazgeçmeyeceğiz. 85 milyonun huzuruna alnı ak çıkabilmek için daha çok çalışacağız. Karşımızdaki onca kifayetsiz muhterise rağmen yapacağız. 40 yıla aşkın çalışmamızın en çok gurur duyduğumuz anlar bu vakitlerdir. Bizim ülkemiz için hayallerimiz var. Unutmayın, hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz. 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde birileri dudak bükmüştü. Ülkemizi, altyapımızı yenileyerek siyasi diplomatik gücünü dünyaya kabul ettirerek, hedeflerimize adım adım yürüdük.

        BAY KEMAL SEN ORANIN MİLLETVEKİLİSİN BİZ YAPTIK MI?
        Biz bugüne kadar attığımız her adımda ülkemize güvendik. Bunların ülkelerine güvenleri yok ki. Boğaz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biz inşa ettik. İstanbulumuz'a Marmaray'ı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni denizin altından biz yaptık mı? İstanbul-İzmir 6.5 saatti, 3 saate düşürdük, Bay Kemal sen oranın milletvekilisin biz yaptık mı? 26 havaalanından aldık, 58 havalimanı var. Biz yaptık mı?

        6'LIYI BOMBALADI
        28 bin km karayoluna ulaştırdık. Durmak yok. Şimdi diğer adımları atmaya devam ediyoruz. Kendilerine güvenselerdi Cumhurbaşkanı adaylarını ilam ederlerdi. Hala açıklayamadılar. Hala Cumhur İttifakı adayını açıklasın diyorlar. 'Seçim tarihi belli olsun' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli.

        "BÜYÜKELÇİLERDEN ALDIKLARI CESARETLERE BAKMAYIN"

        Bu tavırlarıyla kendilerine güvenleri olmadığını söylüyorlar. Ülkeyi yönetme sorumluluğunun altına girecek yürekleri bulunmadığını söylüyorlar. Yönelecek hedefleri olmadığını söylüyorlar. Kaçak güreşerek yerimiz dar türküsünü söylüyorlar. Sosyal medyada nasıl efelendikleri büyükelçilerden aldıkları güvenle seslerini nasıl yükselttiklerine bakmayın. İşin aslı budur. İşin aslı bunların ülkeyi yönetmek için hazırlıkları olmadıklarıdır. Eğitimden sağlığa, savaşından salgınına bunca yükün altına girerler mi acaba.



        Girmezler. Dünde öyleydi bugünde böyle yarında böyle olacaklar. Kendi adımıza değil ülke adına üzülüyoruz. Demokrasi de iktidar kadar muhalefetin kalitesi de önemli. Siyasette armut piş ağzıma düşle yol yürünmez. Gönüller kazanacaksınız. Ben şimdi buradan ana kademeye sesleniyorum. Kadın kollarına gençlere sesleniyorum. 10 ay kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız. Yetki alırsanız da hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan programları hayata geçireceğiz. Bunlar hayalimiz yok bize oy verin diyenlerse haddini bildireceğiz. Türk milleti bu tezgaha gelir mi. Küresel krizin ülkemize etkisinden aldıkları cesaretle daldıkları pembe rüyadan beraberce uyandırmaya hazır mıyız.

        "ÖYLE BİR SÖZLEŞELİM Kİ DÜŞMANLARIMIZIN KALPLERİ DARALSIN"

        Büyük ve güçlü Türkiye inşa ederek attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini cümle aleme göstereceğiz. Çünkü biz biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Tek bayrak diyerek şehitlerimizin tamamını yad ediyoruz. Varsa yanlışlar düzeltilir. Kırgınlıklar giderilir. Yeter ki inancımızın sembolü ezanlarımız susmasın. Bayrağımız inmesin. Bunların dışında bir araya gelemeyeceğimiz kimse olmadığına inanıyoruz. Eğer şartlara teslim olsaydık 2 yıl bile hizmet edemezdik. 2023 için de niyetimiz hayırdır. Akıbetimiz de hayır olacağından şüphe duymuyoruz. Öyle bir sözleşelim ki düşmanlarımızın kalpleri daralsın. Kayseri 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Ülkemize diz çöktürmenin peşinde olanların heveslerini kursaklarında bırakmaya var mısın? Rabbim hepinizden razı olsun. Ülkemizin 81 şehrinin her biri demokrasi ve kalkınma mücadelemizin şahididir. Eğitimde şehrimize 5 bin 53 adet derslik kazandırdık. 3 yeni Üniversite kurduk. Gençlik merkezleri faaliyete geçirdik. 48 spor tesisi inşa ettik.

        ERDOĞAN KAYSERİ'DE
        Başkan Erdoğan 15.30'da Kayseri'ye ulaştı.

        ERDOĞAN İŞÇİLERLE BULUŞTU
        Başkan Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katıldı.

        Erdoğan fabrika açılışında üretim bandından çıkan ankastre fırınlardan bir tanesini de imzaladı.

        Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

        "Dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşıyor. Covid-19 ile başlayan kriz, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalarla daha da derinleşti. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon insanlığın öncelikli meselelerinden birisi haline geldi. Bugün ABD'den, Almanya'ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık-enerji-gıda-istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor.

        Bu ülkelerde, enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir güvenlik ve refah düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı.

        Salgın döneminde vatandaşını ölüme terk edenler bugün de hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında aynı çaresizliği yaşıyor.

        Tarımda, üreticimizin ve çiftçilerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. 2023 senemizde de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

        ASGARİ ÜCRET MESAJI
        Yılbaşında asgari ücretteki tabloyu yeniden değerlendirip, gerekeni yapacağız.

        Türk ekonomisi ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyor.

        Bu yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik, yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız.

        TAHIL KORİDORU MESAJI
        Ukrayna depolarında bekleyen tahılların Karadeniz üzerinden ihraç edilmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız

        YALANLA DOLANLA SİYASET YAPMAYIN
        Siyaset adı altında bozgunculuk yapanlara sesleniyorum; Yalanla dolanla siyaset yapmayın.

        GÜLÜMSETEN ANLAR
        Başkan Erdoğan Femaş Metal Sanayii İşçileriyle yaptığı görüşmede fabrika açılışı için kurdela keserken tebessüm ettiren anlar yaşandı.

        Erdoğan 'hazır mıyız' diye selendikten sonra içişlerin sesi az çıkınca Erdoğan "Ses böyle çıkarsa biz yandık" dedi. Erdoğan daha sonra "Patron bu ne demek biliyor musun? Maaşlara biraz daha zam" dedi. Başkan Erdoğan'ın ifadeleri sonrası salonda gülümseten anlar yaşandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye, 142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılması bekleniyor.

            Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre olacak.

            2003-2020 döneminde yılda ortalama 134 kilometre olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre demir yolu yapıldı.

            Bakanlık tarafından başlatılan demir yolu seferberliğiyle 91 bin 194 kilometre konvansiyonel ana hat, 1213 kilometre hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometre olan mevcut demir yolu ağına ek olarak 357 kilometre konvansiyonel ana hat, 3 bin 515 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor, 6 bin 682 kilometre hatta ise etüt–proje çalışmaları yapılıyor.

            AK PARTİLİ MEHMET ÖZHASEKİ: BU KADAR BÜYÜK RAKAMLI BİR YATIRIM İLK DEFA YAPILIYOR
            A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yapılacak olan toplu açılış töreninin detaylarını anlattı.

            Özhaseki şunları söyledi;

            "Bugün Kayseri şehri için tarihi bir gün. 6 bin yıllık tarihi olan Kayseri'de bu kadar büyük rakamlı bir yatırım ilk defa yapılıyor. Bir taraftan 30 milyarı bulan gerek kamu gerek mahalli idareler gerekse özel sektöre ait iş yerlerinin açılışı var. Çok önemli fabrikalar ve iş yerleri var..

            Burada kamuya ait hastaneler belediyelerimize ait tesisler var. Bir taraftan da senelerdir konuşan belki hayalini düşünü kurduğumuz hızlı trenin de temeli atılacak. Bunların yapım işleri de 24 milyar liralık. Ortalama olarak 54 milyar liralık bir açılış ve temel atma töreni için Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan gelecek.

            E KADAR BÜYÜK PROJE VARSA HEPSİNİN ALTINDA ERDOĞAN'IN İMZASI VAR
            Burada dolu dolu bir program var. Vatandaşlarımız mitin alanına gelmeye başladılar. Heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyorlar. Kendisi burada çok seviliyor. Dik duruşuyla mazlumların sözcüsü olmasıyla aynı zamanda Kayseri'de ne kadar büyük proje varsa hepsinin altında onun imzası var.

            Burada yapılan işlerde belediye başkanlığım zamanında benim yaptığım görülüyor ama ben bunları muhalefet zamanında yapamadım. Projeler için gidip izin alamadım. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzü açmasıyla arkamızda dağ gibi durmasıyla birlikte bu projelerin hepsi gündeme geldi."

            3 MİLYAR 476 MİLYON LİRA MALİYETLİ 111 YATIRIMIN AÇILIŞINI YAPACAK
            Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, açılışlar yapmak üzere Kayseri'ye gelecek. Başkan Erdoğan, toplu açılış töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 3 milyar 476 milyon lira maliyetli 111 yatırımının açılışını yapacak.

            Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin büyükşehirler içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olduğunu vurguladı.

            Bugün Kayseri'de geldikleri noktanın herkes tarafından takdir edildiğini aktaran Büyükkılıç, adil bir şekilde, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden "önce insan" anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

                Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

                "Beydeğirmeni 4,5 megavat biyogaz tesisi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm 2. Etap 212 konut, 22 işyeri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne 6 adet futbol sahası ile müştemilat binaları yapım işi, müze ve kütüphaneler, Ahmet-İlmiye Büyükkılıç İlkokulu yapımı, yeraltı çarşı içi muhtelif tesisat ve bakım onarım yapım işi, 2 kapalı tenis kortu yapımı, Engelsiz Yaşam Merkezi Teknik Hacim Binası yapımı, Şehir Hastanesi karşısına misafirhane yapımı, Engelsiz Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu yapımı, Erciyes Kayak Okulu yapımı, Trafik Sinyalizasyon Merkezi yapımı, KASKİ ve KCETAŞ başta olmak üzere büyükşehir belediyesinin toplam 111 yatırımın toplu açılış töreni yapılacak."

                Mahalli idareler bünyesinde gerçekleştirilen yatırımlarla Büyükşehir Belediyesi dahil tüm ilçelere yapılan yatırımların 4 milyar 423 milyon 713 bin lirayı aştığına işaret eden Büyükkılıç, büyükşehir ile ilçelerde 303 projenin resmi açılışının Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını bildirdi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Çekirge’ye prestij katacak proje!
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan Kayseri'de! Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli atıldı! Muhalefete salvolar: Onlar anca sökülen musluğu takarlar
                    SON DAKİKA