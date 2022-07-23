MSB duyurdu: Pençe Kilit Operasyonunda 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

289 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık 289 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiriken 330 mağara ve sığınağın da ima edildiğini açıkladı.

Bakanlık operasyondan görüntüler paylaşarak şu notu düştü:

"Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti."

Detaylar gelecek...