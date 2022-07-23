Başkan Erdoğan Eyüpsultan’daki 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’ne katıldı!





Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu. Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir.