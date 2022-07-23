Başkan Erdoğan Eyüpsultan’daki 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’ne katıldı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Ardından Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Şu mesajları paylaştı:
Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu. Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir.
Dünyamız salgınla başlayıp savaşta süren enerji ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu.