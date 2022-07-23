Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Eyüpsultan’daki 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’ne katıldı!

    Başkan Erdoğan, dün Eyüpsultan’daki 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. İstanbul’u her felakette yalnız bırakan CHP’li belediyeye sert çıktı: Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir...

    Onlar ancak musluk açar

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazı Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Ardından Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Şu mesajları paylaştı:



    Bu şehre, bu ülkeye hizmet edene, eser verene ne mutlu. Bay Kemal, musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir.



    Dünyamız salgınla başlayıp savaşta süren enerji ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu.



        Ukrayna-Rusya savaşı, küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken, stratejik konumumuz güçlendi. Dolmabahçe'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ve Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoru ile alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak.



        Her kim Ayasofya'sından Eyüpsultan'ına, köprülerinden barajlarına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar ülkemizin değerlerine saldırıyorsa bilin ki bir hazım sorunu vardır. Bu hazımsızlığı biz FETO'sundan PKK'sına, tüm örgütlere verilen destekle terörle mücadelemizin her aşamasında gördük.



        YENİ OYUN PEŞİNDELER
        Başkan Erdoğan, konuşmasında Altılı Masa'ya da değindi. "Bu hazımsızlar yeni oyun peşinde koşuyor. 6'lı masa kurmuşlar. Masasının altındakiyle beraber 7... Allah'ın izniyle 2023'ten alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çekirge’ye prestij katacak proje!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Eyüpsultan’daki 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’ne katıldı!
            SON DAKİKA