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Haberler Güncel Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İstanbul'a hizmetin 41 imzası

Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İstanbul'a hizmetin 41 imzası

Eyüpsultan'da yüzme havuzlarından spor salonlarına 41 eser, kurdelesi kesilerek hizmete girdi. 41 eser, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış programında övgüyle bahsettiği AK Parti'nin hizmet siyasetinin aynası oldu. İşte o projeler!

22.07.2022 16:22 - Son Güncelleme: 22.07.2022 16:22
Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İstanbul’a hizmetin 41 imzası

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda, ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleşti. Eyüpsultan Meydanı'nda, gerçekleşen tören ve açılan eserler hizmet siyasetinin aynası oldu.

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Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İstanbul’a hizmetin 41 imzası

İşte dev projeler!

Eyüpsultan Belediyesi, projeler hakkında görselleri paylaşarak, internet sitesinden şu bilgileri verdi:

BAĞIMSIZLIK KÖYÜ

Türkiye'de tarımla terapinin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk merkez. Madde bağımlılarını rehabilite edip hayata hazırlıyorur.

Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İstanbul’a hizmetin 41 imzası

YÜZME HAVUZU 1 (TOPÇULAR)

2 bin m2'lik alanda faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzumuz, peyzaj alanları, otoparkı, açık havada spor imkanıyla bölgenin tüm ihtiyacını karşılıyor

Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İstanbul’a hizmetin 41 imzası

YÜZME HAVUZU 2 (AKŞEMSETTİN)

7 bin 150 m2'lik bir alan üzerine kurulan yarı olimpik yüzme havuzumuzda, yürüyüş parkurları, spor alanları, çocuk oyun bölümleri ve dinlenme alanları bulunuyor.

Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İstanbul’a hizmetin 41 imzası

MATEMATİK EVİ

Matematiğin günlük hayattaki eğlenceli ve ilginç yanlarına dikkat çekerek çocuklara matematiği sevdirirken, akademik düzeyde de matematik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

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