Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İstanbul'a hizmetin 41 imzası
Eyüpsultan'da yüzme havuzlarından spor salonlarına 41 eser, kurdelesi kesilerek hizmete girdi. 41 eser, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış programında övgüyle bahsettiği AK Parti'nin hizmet siyasetinin aynası oldu. İşte o projeler!
22.07.2022 16:22 - Son Güncelleme: 22.07.2022 16:22
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda, ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleşti. Eyüpsultan Meydanı'nda, gerçekleşen tören ve açılan eserler hizmet siyasetinin aynası oldu.
İşte dev projeler!
Eyüpsultan Belediyesi, projeler hakkında görselleri paylaşarak, internet sitesinden şu bilgileri verdi:
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