Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İstanbul’a hizmetin 41 imzası

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda, ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla gerçekleşti. Eyüpsultan Meydanı'nda, gerçekleşen tören ve açılan eserler hizmet siyasetinin aynası oldu.