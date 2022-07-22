Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi gazete yayımlandı! TMSF ve TPOA'ya yeni atama

Söz konusu atamalar 5411 Bankacılık Kanununun 113'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldı.

TPAO'YA ATAMA

Türkiye Petrolleri A. O. (TPAO) Genel Müdürlüğüne açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Edip Müyesseroğlu atandı. Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.