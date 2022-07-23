Elazığ'da CHP heyetine tepki gösteren 74 yaşındaki Mevlüde Teyze o anları anlattı





Sabah'ta yer alan habere göre, Reis geldi bolluğa kavuştuk. Param hiç bitmedi. Eşim emekli olduğunda 700 lira alıyordu. Şimdi 5 bin 500 lira alıyor. 45 gündür hastanedeyiz. Hastane 5 yıldızlı otel gibi. Yemeklerimiz ve temizlik çok iyi. Her gün çarşaf değiştiriliyor. Doktorlar sürekli geliyor. Cumhurbaşkanımızın hayranıyım. Allah'ım ona sağlıklı uzun ömür versin. Tırnağını taşa değdirmesin. İnşallah bu dönem de gelir. Bizim başımızdan eksik olmasın. O zaman Türkiye Türkiye olur.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN