Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2022 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2022 06:58
    ABONE OL

    Elazığ'da CHP heyetine tepki gösteren 74 yaşındaki Mevlüde Teyze o anları anlattı

    Elazığ’da CHP heyetine tepki gösteren 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu: “CHP dönemini de gördüm, açlıktan ölüyorduk. Reis geldi, bolluğa kavuştuk. CHP ülkeyi yönetebilseydi zamanında yönetirdi”

    ‘CHP döneminde açlıktan ölüyorduk’

    Elazığ'da, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak öncülüğünde, geçen çarşamba kente gelen "CHP Ekonomi Masası" heyetine, karşılaştığı Kapalıçarşı'da tepki gösteren emekli Mevlüde Benderlioğlu (74), SABAH'a konuştu. Eşine erik almak için kapalıçarşıya gittiğini söyleyen Benderlioğlu şunları anlattı:



    "Niye geldiniz, ortalığı karıştırıyorsunuz" dedim. Hepsi durdu baktı. "Pahalılık var" dediler. Elimdekileri gösterip, "Herkes yiyor, hiç aç kalan yok" dedim.



    Ben, CHP dönemini de gördüm. Eşim bakkalı tanıdığı için margarin alabiliyordu ve cebine koyup getiriyordu. Getirene kadar cebi de yağ oluyordu. Tüp kuyruğu vardı. Emekli olduk, Bülent Ecevit, "Bu ay maaş yok" diyordu. Açlıktan ölecektik. Fikri bozuk olanlar bunları bilmiyor ama fikri düzgün olanlar biliyor. CHP ülkeyi yönetebilseydi zamanında yönetirdi.



        Sabah'ta yer alan habere göre, Reis geldi bolluğa kavuştuk. Param hiç bitmedi. Eşim emekli olduğunda 700 lira alıyordu. Şimdi 5 bin 500 lira alıyor. 45 gündür hastanedeyiz. Hastane 5 yıldızlı otel gibi. Yemeklerimiz ve temizlik çok iyi. Her gün çarşaf değiştiriliyor. Doktorlar sürekli geliyor. Cumhurbaşkanımızın hayranıyım. Allah'ım ona sağlıklı uzun ömür versin. Tırnağını taşa değdirmesin. İnşallah bu dönem de gelir. Bizim başımızdan eksik olmasın. O zaman Türkiye Türkiye olur.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çekirge’ye prestij katacak proje!
        Haberler Güncel Elazığ'da CHP heyetine tepki gösteren 74 yaşındaki Mevlüde Teyze o anları anlattı
            SON DAKİKA