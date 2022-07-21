Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu yorumu: Tatile ihtiyacı olabilir

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler, yurt dışında olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Yurt dışına da çıkabiliyorlar. Afet olduğunda onların kadroları var. Kadrolar dahil olurlar. O işlerle ilgili görevliler var. Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor."

EKREM İMAMOĞLU'NUN BİTMESİNDEN MUTLU

Ekrem İmamoğlu felaketler yaşanırken İstanbul dışında tatil yapmasıyla halktan büyük tepki topladı.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu bu şekilde savunmasının sebebi de 'İBB Başkanının kendi kendini bitirmesinden duyduğu memnuniyet' olarak yorumlandı.