Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2022 12:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2022 12:50
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. Şu ana dek can kaybı olmadı." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bolu’da zehirlenenlerin sayısı 98’e ulaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını açıkladı.


    14'Ü YOĞUN BAKIMDA


    Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.

    98 KİŞİDEN 45'İNİN TEDAVİSİNİN DEVAM EDİYOR
    Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 98 kişiden 45'inin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

        Vali Kılıç, 45'i yetişkin 53'ü çocuk toplam 98 kişinin hastaneye başvurduğunu söyledi.

        Kılıç, 45 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir ağır hasta yok. 17 hastayı il dışına sevk ettik. Şu anda yoğun bakımda olan 9 kişi var. Bu yoğun bakım da 'ara yoğun bakım', öyle cihazlara bağlanmış şekilde değil. Onların da şu anda hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

        "NUMUNELER ALINDI, SONUÇLARI BEKLİYORUZ"
        Köye su verilmediğini, dışarıdan su tedarik edildiğini aktaran Kılıç, "Deponun temizliği yapıldı. Numuneler alındı, sonuçları bekliyoruz. En son yağışlardan kaynaklanmış su kirliliğinden olduğunu değerlendiriyoruz. Numune sonuçları daha çıkmadı, kesinleşmedi. Bunun dışında bütün köylerimizde bütün depoları da elden geçiriyoruz, klorlama ve bakım işlerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı
            SON DAKİKA