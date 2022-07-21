Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Kılıç, 45 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir ağır hasta yok. 17 hastayı il dışına sevk ettik. Şu anda yoğun bakımda olan 9 kişi var. Bu yoğun bakım da 'ara yoğun bakım', öyle cihazlara bağlanmış şekilde değil. Onların da şu anda hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

"NUMUNELER ALINDI, SONUÇLARI BEKLİYORUZ"

Köye su verilmediğini, dışarıdan su tedarik edildiğini aktaran Kılıç, "Deponun temizliği yapıldı. Numuneler alındı, sonuçları bekliyoruz. En son yağışlardan kaynaklanmış su kirliliğinden olduğunu değerlendiriyoruz. Numune sonuçları daha çıkmadı, kesinleşmedi. Bunun dışında bütün köylerimizde bütün depoları da elden geçiriyoruz, klorlama ve bakım işlerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.