Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını açıkladı.
14'Ü YOĞUN BAKIMDA
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.
98 KİŞİDEN 45'İNİN TEDAVİSİNİN DEVAM EDİYOR
Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 98 kişiden 45'inin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.